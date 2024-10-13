Apple, bu ay sonu kullanıma sunacağı iOS 18.1'le bir ilke imza atacak. Kullanıcılar, ilk kez iCloud e-posta adreslerini tamamen değiştirme imkânı yakalayacaklar.

Tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden olan iOS 18, eylülde resmen kullanıcılara sunulmuştu. Bu ay içinde de iOS 18’in yeni sürümü iOS 18.1’in gelmesi bekleniyordu. Sürüm, Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri başta olmak üzere birçok yeniliği iPhone’lara getirecekti.

Şimdi ise iOS 18.1’le gelecek bir yenilik daha ortaya çıktı. Görünüşe göre Apple, iCloud e-posta adresleri konusunda bir ilke imza atacak.

Kullanıcılar, ilk kez e-posta adreslerini değiştirebilecekler

İlk olarak MacRumors tarafından fark edilen bu yenilik, tarihte ilk kez kullanıcıların iCloud e-posta adreslerini tamamen değiştirmelerine olanak tanıyacak. Daha öncesinde farklı takma adları kullanılabiliyordu ancak ilk belirlediğiniz iCloud adresini değiştirmenin veya tamamen kaldırmanın bir yolu yoktu.

Kullanıcılar, artık birincil Apple Hesabı adreslerini direkt olarak Ayarlar uygulaması üzerinden değiştirme imkânına sahip olacaklar. Bununla birilikte iCloud adresinizi de tamamen farklı bir şey yapabileceksiniz. Normalde birincil hesabı değiştirmek mümkündü ancak hesabınızdaki diğer adresleri silmeden bunu yapamıyordunuz.

Aynı şekilde e-posta adresini Ayarlar üzerinden değiştirme diye bir şey yoktu. iOS 18.1, bu konuda büyük fayda sağlayacak. Özellikle de hesabını çok önceden oluşturup adreste kullandıkları ismi sevmeyenler için. Apple, değiştirdikten sonra eski iCloud adresinize gelen e-postaları almayacağınızın da altını çizmiş. Ayrıca eski adres, değiştirildikten sonra FaceTime ve iMessage’da da kullanılamayacakmış.

iOS 18.1’in bu ay içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor. Resmî bir tarih yok ancak beklentiler, 28 Ekim’de geleceği yönünde.