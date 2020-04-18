Birkaç gün önce yeni nesil iPhone SE’nin tanıtımını yapan Apple, koronavirüs salgını nedeniyle cihazın nakliyesini erteleme kararı aldı. Cupertinolu şirket, bu ay içinde yapmayı planladığı gönderimi gelecek aya erteledi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, geçtiğimiz günlerde bütçe dostu modeli iPhone SE’nin tanıtımını gerçekleştirmişti. ABD’deki Apple Store’dan gelen bilgilere göre bu yeni uygun fiyatlı model, oldukça başarılı bir satış seyri izliyor. Ancak, yaşanan yoğun talep nedeniyle belirli ünitelerin gönderim tarihi 24 Nisan'dan 13 Mayıs'a ertelendi.

Cupertinolu teknoloji devi, iPhone SE’yi 15 Nisan’da çevrimiçi düzenlediği etkinlikte tanıttı. Ming-Chi Kuo isimli analiste göre, 2020 yılı içinde söz konusu modelin en az 20 milyon satması bekleniyor. İkinci nesil modelin satış fiyatı ABD’de 399 dolardan başlıyor. Fiyatlar ülkemizde iPhone SE 64 GB için 5.299,00 TL; iPhone SE 128 GB için 5.749,00 TL ve iPhone SE 256 GB için 6.599,00 TL olarak değişiyor.

iPhone SE'nin gönderim tarihi ertelendi:

iPhone SE, Apple’ın daha önce iPhone 8 modelinde uyguladığı 4,7 inçlik Retina HD ekran ile geldi. 1334 x 750 piksel çözünürlükte ve 326 ppi değerinde bir ekran sunan telefon, aynı zamanda 1400:1 kontrast oranına sahip. Son olarak ekranın 625 nitlik bir parlaklığa sahip olduğunu ve telefonun, gücünü A13 Bionic işlemcisinden aldığını da belirtelim.

Bildiğimiz gibi, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren teknoloji şirketleri, üretimi bir bir askıya aldı. Bu şirketler arasında bulunan Apple'ın tedarik zinciri ve üretim ortakları, üretime yeniden başlamadan önce geçtiğimiz şubat ayında montaj hatlarının çoğunu kapatmak zorunda kaldı. Dolayısıyla taleplerin yüksek olduğu belirtilen yeni iPhone SE modellerinin nakliyesi 13 Mayıs’a ertelenmek zorunda kaldı. Bu tarih daha önce 24 Nisan olarak belirlenmişti.

iPhone SE 2020 özellikleri: