Aquaman son dönemin en gözde flmlerinden birisi ve 1 milyar dolarlık hasılata geçtiğimiz pazartesi gün erişti. Film, bu başarısını biraz da Jason Momoa'ya borçlu.

Testere filmlerinden bildiğimiz James Wan’ın yapımcılığını üstlendiği yeni filmi olan Aquaman dur durak demeden yeni bir başarıya koşuyor ve bu başarıların da pek sonu gelecek gibi değil. 7 Ocak itibariyle 1.02 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşan film Aralık ayında vizyona girmişti.

Christopher Nolan’ın Batman-Kara Şövalye Yükseliyor filminden sonra ilk defa bir DC Comics filmi 1 milyar barajına ulaştı. Aynı zamanda 2008 yılında çıkan izleyicilerin çok sevdiği Batman-Kara Şövalye filmini de geride bıraktı.

2018 yılında 1 milyar barajını geçen diğer filmler de şöyle:

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Black Panther

Jurassic World: Yıkılmış Krallık

İnanılmaz Aile 2

Tüm dünyada yükselen sinema bileti fiyatları, özellikle geçtiğimiz son yılda, Aquaman’ın, süper kahraman filmi deyince akla ilk gelen filmlerden birisi olan Batman-Kara Şövalye gibi bir filmle aynı seviyeye gelmesini sağladı.

Forbes dergisine göre 1 milyar barajını aşan 37. film olma özelliğini taşıyan film, James Wan’ın Christopher Nolan, Michael Bay, Peter Jackson ve James Cameron gibi üst düzey yapımcıların arasına girmesini sağlamış oldu.

James Wan’ın ilk 1 milyar barajını geçen filmi ise 2015 yılında çıkan Hızlı ve Öfkeli 7, 1.5 milyar dolar hasılat yaptı.

Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi Avatar olmaya devam ediyor. Görünürlerdeki tek rakibi yine kendisinin devam filmi olacak olan Avatar 2 gibi görünüyor. İlk filmden bile iyi olacağını beklemek iyimser değil gerçekçi bir yaklaşım olur. Tabii Warner Bros cephesi de boş durmayıp bu tarihi zaferini ikinci filmle desteklemek isteyecektir ama görünürde bununla alakalı bir bilgi henüz yok.