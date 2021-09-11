Twitter'da kendisine atılan araba fotoğraflarından modellerini çat diye bilen Safarin adlı fenomen, arabalar hakkında nasıl bu kadar kolay tahmin yapabildiğini Webtekno'ya anlattı.

Arabanın sadece camına, aynalarına hatta sileceklerine bakarak modelleri çat diye bilebilen Safarin adlı anonim kullanıcı, bu sıralar Twitter'da epey popüler olmuş durumda. Eminiz ki sizler de bir iki defalığına da olsa takipçilerinin "bunu da bil" isteklerini çevirmeyen ve her modeli hatasız bir şekilde bilen Safarin'in efsane tweetlerine denk gelmişsinizdir.

Twitter'da yüzlerce fav almış ve "bunu da bilmemiştir artık" diye düşünmenize rağmen asla hayal kırıklığına uğratmayan Safarin, arabalar konusunda bu kadar bilgili olmasının sebeplerini Webtekno'ya anlattı. Dilerseniz Safarin'in viral olmuş tweetlerine ve araba modelleri konusunda nasıl bu kadar başarılı olabildiğine daha yakından bakalım.

Safarin kim ve her modeli nasıl bu kadar iyi bilebiliyor?

Safarin'in Twitter profiline bakan herkesin ilk düşüneceği şeylerden biri, araba (hatta motosiklet) modelleri hakkında nasıl bu kadar geniş bir bilgi yelpazesine sahip olduğudur. Şahsen bizim de ilk düşündüğümüz şeylerden biri bu oldu ve Safarin'den bu durum hakkında bizi biraz aydınlatmasını istedik. Anonim kimliği ile Twitter'da fenomen haline gelen Safarin, kendini ve modeller hakkında nasıl bilgili olduğunu kendi cümleleriyle anlattı.

"İnternet adımla ben, Safarin. 22 yaşındayım, bilinenin aksine otomotiv sektöründen alakasız bir şekilde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü okuyorum. Arabalara olan ilgim küçüklüğümden beri vardı ve arabalar hayatımın her yerindeydi. Çocukluğumda Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde yaşıyordum. Talihsiz bir çocukluk geçirdim, ilkokulda 1,5 sene kadar okula gidemedim. Bu süre içerisinde ailemden uzak dedemin yanında kaldım. O zamanlar vaktimi balkondan caddeyi izleyerek, araba sayarak öldürüyordum. Evimizin karşı bloğun altında yağ değişim merkezi ve oto yıkamacı vardı. 11-12 yaşlarındayken oraya giderek abilerime yardım ediyordum. Kısacık boyuma rağmen arabaların filtrelerini değiştirebiliyordum. Sonrasında da Göztepe'de babamın çocukluk arkadaşının oto galerisine giderek orada duruyor, arabaları temizliyor, bakımını yapıyordum. Bazen dükkanı benim açtığım zamanlar bile oluyordu. Uzun bir süre böyle devam ettiği için Ziverbey Caddesi’ndeki birçok galeri beni tanır hale gelmişti. Çocukluğumun bir kısmını bu şekilde geçirdim.

Dedemle beraber kaldığım zamanda akıllı telefon, internet ve bilgisayara ulaşamadığım için evde sürekli Formula1, TopGear, Discovery Channel'daki otomobil programlarını izlerdim. Bu ilgi ve merakım bir gram eksilmedi, aksine katlanarak bu günlere kadar geldi. Hâlâ F1 ve diğer motor sporlarını, Wheeler Dealer ve Top Gear gibi programları izlerim.

Araç repertuarımı bu yaşadıklarıma ve izlediğim televizyon programlarına borçluyum. Ben öncesinde de bu tarz paylaşımlar yapıyordum, ancak hiç bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Bu, bana göre normal bir şey aslında. Biraz abartıldığını düşünüyorum. Son zamanlarda insanlar benim bir program ya da bot benzeri bir şey kullandığımı düşünüyor, ama ben bunu sosyal hayatımda da yapıyorum ve yakın arkadaşlarım bunun farkında. Bazen hata yapıyorum bazen başkasından öğreniyorum bu yüzden böyle şeylerin çok abartılmaması gerektiğini ve isteyen herkesin yapabileceğini düşünüyorum."

Safarin'in "bunu da mı bildi ya" diyeceğiniz tweetleri:

Motoru da aynasından tanımazsın: