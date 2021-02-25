Bir Şahıs, Arabasını Çaldığı Kişiden 30 Bin TL İstedi

Kırklareli'nde bir vatandaşın başına oldukça trajikomik bir olay geldi. Sosyal medyada yeni tanıştığı bir kişiye otomobilini ödünç veren U.Ö., otomobilini geri getirmeyince iletişime geçtiği kişiden ilginç bir yanıt aldı. Arabayı 'ödünç alan' kişi, U.Ö'den arabaya karşılık 30 bin TL istedi.

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte biz de yıllar içerisinde çeşitli platformlarda yaşanan türlü dolandırıcılık ve hırsızlık hikayeleri gördük. Ancak bunların çoğunun ortak noktası genelde dolandıran ve dolandırılan kişinin iletişiminin sosyal medya ile sınırlı kalması olurdu. Bu kez ise biraz daha farklı bir senaryo ve biraz daha şaşırtıcı bir olay ile karşı karşıyayız.

Kırklareli'nde yaşanan olayın merkezinde bir arkadaş ortamında denk gelen ve sonrasında sosyal medya üzerinden iletişim kurarak buluşan iki kişi var. Bu kişilerden mağdur olan U.Ö., arabasını ve kredi kartını çaldırdığı kişi olan B.B.'nin, araç ve kredi kartı karşılığında kendisinden 30 bin TL istediğini iddia ediyor.

İddialara göre B.B., arabayı ve kredi kartını 'ödünç isteyip' kayıplara karıştı:

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy'de yaşanan olayda bir süre önce bir arkadaş ortamında denk gelen ve sonrasında sosyal medya üzerinden birbirlerini bularak tanışan U.Ö ve B.B, buluşma kararı aldı. Yanlarına B.B.'nin arkadaşı H.P'yi de alarak buluşan 'arkadaşlar', bir süre otomobille ilçede gezdikten sonra H.P.'nin evine gitti.

Evde vakit geçirirlerken ilçeye gitmesi gerektiğini söyleyen B.B., U.Ö'den arabasını ve kredi kartını ödünç alarak evden ayrıldı ancak eve dönmedi. Arabasını geri isteyen U.Ö ise B.B'ye sosyal medya hesabı üzerinden ulaşarak arabayı getirmesini söyledi ancak aldığı cevap umduğu gibi olmadı. B.B., aracı teslim etmek için U.Ö.'den 30 bin TL istedi.

Olay üzerine jandarmaya haber veren U.Ö., arabasının çalındığını bildirdi. Jandarma ekiplerinin B.B.'yi ve çalıntı aracı bulmak için başlattıkları çalışmalar sonucunda aracın İstanbul'da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.