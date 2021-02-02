ÖTV Zammı ile Birlikte Hangi Elektrikli Araba Kaç TL Oldu?

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2020 boyunca ülkemizde sadece 844 adet tam elektrik otomobil satıldı. Ancak yeni nesil elektrikli araçların sayısının artmasıyla talep de yükseldi ve 2021’de hem dünyada hem de Türkiye’de daha fazla elektrikli aracın satılması; bu artışın önümüzdeki yıllarda da artması bekleniyor.
2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile motor gücü 85 Kw’yi geçmeyen elektrikli araçlarda ÖTV %3’ten %10’a çıkarıldı; 120 Kw’yi geçmeyen araçlarda %7’den %25’e, 120 Kw üzerindeki araçlarda ise %15’ten %60’a getirildi. Bir başka deyişle ÖTV’nin payı bütçe segmentindeki elektrikli araçlarda 2 kattan fazla, orta segmentte 3 kattan fazla, lüks-spor elektrikli araçlarda da 4 kat oldu. Bu artış ile birlikte ülkemizdeki popüler elektrikli otomobiller üzerinden bir fiyat hesaplaması yaptık.
BMW i3 Edition Electric:
- Motor gücü: 135 kW
- Eylül 2020 fiyatı: 473.300 TL
- Yeni ÖTV zammı ile birlikte;
- Vergisiz bedel: 388.725 TL
- KDV (%18): 80.446 TL
- ÖTV (%60): 233.236 TL
- Toplam yeni fiyat: 702.371 TL
- Şubat 2021’den önceki %15 ÖTV’li fiyat: 527.500 TL
Türkiye’deki en popüler elektrikli araba modellerinden olan BMW i3, Şubat 2021 ÖTV zammı ile birlikte 5 ay önceki fiyatının üzerine 229 bin TL koydu. Menzil konusunda uzun yolculuklara çok uygun bir araç olmasada BMW i3 135 kw gücündeki elektrikli motoru ile üst segmentin başlangıç modellerinden birisi. Fiyatı ise artık bu seviyede.
Renault Twizy:
- Motor gücü: 13 kW
- Eylül 2020 fiyatı: 146.900 TL
- Yeni ÖTV zammı ile birlikte;
- Vergisiz bedel: 134.852 TL
- KDV (%18): 25.002 TL
- ÖTV (%7): 9.440 TL
- Toplam yeni fiyat: 169.294 TL
- Şubat 2021’den önceki %3 ÖTV’li fiyat: 163.900 TL
En küçük elektrikli araçlarda birisi olan Twizy, maksimum 80 km/sa hıza ulaşabiliyor. Şehir içi kullanımlar için üretilen bu aracın fiyatı 5 ay öncesinde 146 bin TL seviyesindeyken Şubat 2021 itibariyle 169 TL seviyesine ulaştı.
Renault Zoe:
- Motor gücü: 80 kW
- Yeni ÖTV zammı ile birlikte;
- Vergisiz bedel: 323.268 TL
- KDV (%18): 59.934 TL
- ÖTV (%7): 22.628 TL
- Toplam yeni fiyat: 405.830 TL
- Şubat 2021’den önceki %3 ÖTV’li fiyat: 392.900 TL
Şehir içi ve şehirler arası kıs mesafeler için tasarlanan Zoe, yeni ÖTV zammı ile 13 bin TL değerlendi. Motor gücü 85 kW aldında olduğu için diğer araçlara göre yeni ÖTV oranlarından etkilenmediğini söyleyebiliriz.
SMART EQ ForTwo:
- Motor gücü: 66 kW
- Yeni ÖTV zammı ile birlikte;
- Vergisiz bedel: 161.346 TL
- KDV (%18): 29.914 TL
- ÖTV (%7): 11.293 TL
- Toplam yeni fiyat: 202.553 TL
- Şubat 2021’den önceki %3 ÖTV’li fiyat: 196.100 TL
Şehir içi kullanım için ideal olan bir başka model EQ ForTwo’nun fiyatı da yaklaşık 8 bin TL artıp 200 bin TL’nin üzerine geçti. 66 kW motor gücüne sahip araç, ülkemizdeki başlangıç seviyesi elektrikli otomobillerin başında geliyor.
MINI Cooper SE:
- Motor gücü: 135 kW
- Eylül 2020 fiyatı: 360.313 TL
- Yeni ÖTV zammı ile birlikte;
- Vergisiz bedel: 458.047 TL
- KDV (%18): 84.922 TL
- ÖTV (%60): 246.152 TL
- Toplam yeni fiyat: 741.324 TL
- Şubat 2021’den önceki %15 ÖTV’li fiyat: 556.710 TL
Mini Cooper’ın elektrikli versiyonunun fiyatı, son 5 ayda 2 kattan daha fazla arttı. Gelen son zamdan önceki fiyatı üzerine 185 bin TL koyan Mini Cooper SE, hem 5 ay önce hem de geçtiğimiz ay satın alanlara ciddi miktarda kazandırdı. Ancak yeni satın alacakların radarından uzaklaşacak bir fiyata ulaştı.
Porsche Taycan 4S Performance Plus:
- Motor gücü: 390 kW
- Yeni ÖTV zammı ile birlikte;
- Vergisiz bedel: 1.392.778 TL
- KDV (%18): 288.305 TL
- ÖTV (%60): 835.668 TL
- Toplam yeni fiyat: 2.516.751 TL
- Şubat 2021’den önceki %15 ÖTV’li fiyat: 1.890.000 TL
Ülkemizde satılan üst segment elektrikli spor otomobil Porsche Taycan, halihazırda yüksek olan fiyatı nedeni ile en çok artış yaşayan modellerden. Kendi segmentindeki araçlar gibi ÖTV oranı 4 kat yükselince fiyatına 600 TL’nin üzerinde bir etki söz konusu oldu.