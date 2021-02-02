ÖTV Zammı ile Birlikte Hangi Elektrikli Araba Kaç TL Oldu?

Türkiye’de satılan elektrikli araçlara gelen ÖTV zammı ile birlikte en yüksek kapasiteye sahip modellerden alınan ÖTV 4 kat arttı. Peki ülkemizdeki popüler elektrikli araçların yeni fiyatı ne kadar oldu?

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2020 boyunca ülkemizde sadece 844 adet tam elektrik otomobil satıldı. Ancak yeni nesil elektrikli araçların sayısının artmasıyla talep de yükseldi ve 2021’de hem dünyada hem de Türkiye’de daha fazla elektrikli aracın satılması; bu artışın önümüzdeki yıllarda da artması bekleniyor.

2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile motor gücü 85 Kw’yi geçmeyen elektrikli araçlarda ÖTV %3’ten %10’a çıkarıldı; 120 Kw’yi geçmeyen araçlarda %7’den %25’e, 120 Kw üzerindeki araçlarda ise %15’ten %60’a getirildi. Bir başka deyişle ÖTV’nin payı bütçe segmentindeki elektrikli araçlarda 2 kattan fazla, orta segmentte 3 kattan fazla, lüks-spor elektrikli araçlarda da 4 kat oldu. Bu artış ile birlikte ülkemizdeki popüler elektrikli otomobiller üzerinden bir fiyat hesaplaması yaptık.

BMW i3 Edition Electric:

Motor gücü: 135 kW

Eylül 2020 fiyatı: 473.300 TL

Yeni ÖTV zammı ile birlikte; Vergisiz bedel: 388.725 TL KDV (%18): 80.446 TL ÖTV (%60): 233.236 TL Toplam yeni fiyat: 702.371 TL

Şubat 2021’den önceki %15 ÖTV’li fiyat: 527.500 TL

Türkiye’deki en popüler elektrikli araba modellerinden olan BMW i3, Şubat 2021 ÖTV zammı ile birlikte 5 ay önceki fiyatının üzerine 229 bin TL koydu. Menzil konusunda uzun yolculuklara çok uygun bir araç olmasada BMW i3 135 kw gücündeki elektrikli motoru ile üst segmentin başlangıç modellerinden birisi. Fiyatı ise artık bu seviyede.

Renault Twizy:

Motor gücü: 13 kW

Eylül 2020 fiyatı: 146.900 TL

Yeni ÖTV zammı ile birlikte; Vergisiz bedel: 134.852 TL KDV (%18): 25.002 TL ÖTV (%7): 9.440 TL Toplam yeni fiyat: 169.294 TL

Şubat 2021’den önceki %3 ÖTV’li fiyat: 163.900 TL

En küçük elektrikli araçlarda birisi olan Twizy, maksimum 80 km/sa hıza ulaşabiliyor. Şehir içi kullanımlar için üretilen bu aracın fiyatı 5 ay öncesinde 146 bin TL seviyesindeyken Şubat 2021 itibariyle 169 TL seviyesine ulaştı.

Renault Zoe:

Motor gücü: 80 kW

Yeni ÖTV zammı ile birlikte; Vergisiz bedel: 323.268 TL KDV (%18): 59.934 TL ÖTV (%7): 22.628 TL Toplam yeni fiyat: 405.830 TL

Şubat 2021’den önceki %3 ÖTV’li fiyat: 392.900 TL

Şehir içi ve şehirler arası kıs mesafeler için tasarlanan Zoe, yeni ÖTV zammı ile 13 bin TL değerlendi. Motor gücü 85 kW aldında olduğu için diğer araçlara göre yeni ÖTV oranlarından etkilenmediğini söyleyebiliriz.

SMART EQ ForTwo:

Motor gücü: 66 kW

Yeni ÖTV zammı ile birlikte; Vergisiz bedel: 161.346 TL KDV (%18): 29.914 TL ÖTV (%7): 11.293 TL Toplam yeni fiyat: 202.553 TL

Şubat 2021’den önceki %3 ÖTV’li fiyat: 196.100 TL

Şehir içi kullanım için ideal olan bir başka model EQ ForTwo’nun fiyatı da yaklaşık 8 bin TL artıp 200 bin TL’nin üzerine geçti. 66 kW motor gücüne sahip araç, ülkemizdeki başlangıç seviyesi elektrikli otomobillerin başında geliyor.

MINI Cooper SE:

Motor gücü: 135 kW

Eylül 2020 fiyatı: 360.313 TL

Yeni ÖTV zammı ile birlikte; Vergisiz bedel: 458.047 TL KDV (%18): 84.922 TL ÖTV (%60): 246.152 TL Toplam yeni fiyat: 741.324 TL

Şubat 2021’den önceki %15 ÖTV’li fiyat: 556.710 TL

Mini Cooper’ın elektrikli versiyonunun fiyatı, son 5 ayda 2 kattan daha fazla arttı. Gelen son zamdan önceki fiyatı üzerine 185 bin TL koyan Mini Cooper SE, hem 5 ay önce hem de geçtiğimiz ay satın alanlara ciddi miktarda kazandırdı. Ancak yeni satın alacakların radarından uzaklaşacak bir fiyata ulaştı.

Porsche Taycan 4S Performance Plus:

Motor gücü: 390 kW

Yeni ÖTV zammı ile birlikte; Vergisiz bedel: 1.392.778 TL KDV (%18): 288.305 TL ÖTV (%60): 835.668 TL Toplam yeni fiyat: 2.516.751 TL

Şubat 2021’den önceki %15 ÖTV’li fiyat: 1.890.000 TL

Ülkemizde satılan üst segment elektrikli spor otomobil Porsche Taycan, halihazırda yüksek olan fiyatı nedeni ile en çok artış yaşayan modellerden. Kendi segmentindeki araçlar gibi ÖTV oranı 4 kat yükselince fiyatına 600 TL’nin üzerinde bir etki söz konusu oldu.