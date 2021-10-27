Yaklaşık 2 yıldır hazırlıklarına devam edilen ve tüm detayları gizli tutulan "Atatürk" filmine dair Aras Bulut İynemli'den açıklamalar geldi. Atatürk'ü canlandıracağı haberini doğrulayan İynemli, bunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Atatürk'ün hayatını anlatacak yeni sinema projesine dair detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yapımcılığını Lanistar Medya'nın üstlendiği yeni filmde, yönetmen koltuğuna Kaybeden Kulübü, 7. Koğuştaki Mucize ve Martıların Efendisi gibi filmlerin altına imzasını atmış Mehmet Ada Öztekin oturacak.

Yaklaşık 2 yıldır hazırlıkları devam eden film ile ilgili filmin başrolü Aras Bulut İynemli'den bazı açıklamalar geldi. Filmde Atatürk'ü canlandıracağını doğrulayan ünlü oyuncu, böyle bir rolü canlandırdığı için onur duyduğunu dile getirdi.

"Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız"

Atatürk'ü canlandıracağı için epey heyecanlı olduğunu dile getiren İynemli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız.”

İynemli, aynı zamanda 2 yıldır hazırlıklarına devam edilen ve detayları sır gibi saklanan filmdeki rolüne nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı; "Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum.”