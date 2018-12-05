Harvard Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren McCormick, dünya üzerinde yaşamak için en kötü yılın M.S. 536 olduğunu belirtti.

Science dergisinde yayımlanan makalesinde, 536 yılının tüm dünya için felaketler dolu bir yıl olduğunu belirten McCormack, hem sosyal yaşamda hem de doğal afetlerle adeta kabus gibi bir yıl geçirildiğini söyledi.

M.S. 536'da Neler Oldu?

Yaz aylarında hava sıcaklığı 1.5 ile 2.5 derece düştü.

Son 2300 yılın en soğuk 10 yılı başladı.

Hava tam 18 ay boyunca sisle kaplandı. Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bir bölümü tam 18 ay boyunca hem gece hem de gündüz karanlığa büründü.

Bu sis tabakasının, İzlanda veya Kuzey Amerika'da meydana gelen volkanik patlamanın küllerinden dolayı oluştuğu düşünülüyor.