Science dergisinde yayımlanan makalesinde, 536 yılının tüm dünya için felaketler dolu bir yıl olduğunu belirten McCormack, hem sosyal yaşamda hem de doğal afetlerle adeta kabus gibi bir yıl geçirildiğini söyledi.
M.S. 536'da Neler Oldu?
- Yaz aylarında hava sıcaklığı 1.5 ile 2.5 derece düştü.
- Son 2300 yılın en soğuk 10 yılı başladı.
- Hava tam 18 ay boyunca sisle kaplandı. Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bir bölümü tam 18 ay boyunca hem gece hem de gündüz karanlığa büründü.
- Bu sis tabakasının, İzlanda veya Kuzey Amerika'da meydana gelen volkanik patlamanın küllerinden dolayı oluştuğu düşünülüyor.
- Çin'de yazın kar yağdı, ekinler ve mahsül telef oldu. İnsanlar açlıktan öldü.
- İrlanda'da 536 ile 539 yılları arasında yiyecek ekmek dahi bulunamadı.
- Veba salgını çok hızlı bir biçimde yayıldı ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun nüfusunun üçte birinin ölümüne sebep oldu.
- Volkanik patlamalarla başlayan veba salgını tam 100 yılı aşkın bir süre devam etti.
- Yaşanan bu çalkantılı sürecin 7. yüzyılın sonuna dek sürdüğü tahmin ediliyor.