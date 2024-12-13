Arcane'in maliyeti hakkındaki 250 milyon dolarlık iddiaların yanlış olduğu ortaya çıktı. Marc Merrill, gerçek bütçeyi açıkladı.

Riot Games'in kurucu ortağı ve League of Legends'ın yapımcısı Marc Merrill, Arcane'in üretim maliyetinin aslında rapor edilen 250 milyon doların çok daha altında olduğunu açıkladı.

Merrill, bu rakamın pazarlama masraflarını da içerdiğini ve gerçek üretim bütçesi ile aralarında bir fark olduğunu vurguladı.

Arcane'in bütçesi ve üretim süreci

Marc Merrill, yaptığı açıklamada, "250 milyon dolar başlığı bile doğru değil çünkü bu rakam pazarlama masraflarını da içeriyor. Gerçek yaratım bütçesi bundan çok daha az" dedi. Arcane'in üretim maliyetinin 250 milyon dolardan çok daha düşük olduğunu belirten Merrill, bütçenin tahmini olarak bu rakamın %60 ila %75'i arasında olduğunu ifade etti. Bu hesaplamaya göre Arcane'in üretim bütçesi 150 milyon ile 187 milyon dolar arasında yer alıyor.

Bundan önce Variety, Arcane'in bütçesinin 250 milyon dolar olduğunu belirtmişti. Ancak bu rakam, zamanla kendi başına bir hayat buldu ve animasyon üretimi etrafında yanlış bir algı oluşturdu. Marc Merrill ise buna istinaden gerçek yaratım bütçesinin tahmini olarak 150 milyon ile 187 milyon dolar arasında olduğunu açıkladı.

Arcane'in üretim sürecinde çalışmaları geleneksel film ve televizyon ekiplerine devretmeyen Riot Games, animasyonları Paris'teki Fortiche stüdyosunda gerçekleştirdi. Arcane'in yönetici müzik yapımcısı Alex Seaver, bu özel çalışmanın üretim maliyetlerini artırdığını belirtti. Riot Games ise tüm bunların yanı sıra animasyonun kalitesini ve özgünlüğünü korumayı başardı. Arcane'in 2. sezonu bitmiş olabilir, ancak yeni projeler ufukta gözüküyor.