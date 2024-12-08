Arcane'in yaratıcısı, dizinin spin-off'larıyla ilgili konuştu. Aynı evrende geçecek bu yan dizilerin, ne anlatacağını da açıkladı.

League of Legends temalı Netflix dizisi Arcane, çok başarılı 2 sezonun ardından geçtiğimiz haftalarda resmen sona ermişti. Hem eleştirmenlerden hem de izleyenlerden tam not alan yapımın yeni sezonunun gelmeyeceği söylense de aynı evrende geçen spin-off, yani yan yapımların geleceği aktarılmıştı.

Şimdiye kadar bizi en az 3 aynı evrende geçen dizinin geleceğine dair bilgiler görmüştük. Bugün ise bu dizilerin detayları hakkında bilgiler geldi.

Arcane’deki bazı karakterlerin hikâyelerine odaklanan diziler gelecek

Arcane’in yaratıcılarından biri olan Christian Linke, The Direct’e açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda dizinin 3. sezon ihtimali ve spin-off yapımlar konularına açıklık getirdi. Linke, 3. sezonun hiçbir zaman planda olmadığının altını çizerek Arcane’in yeni sezonunun gelmeyeceğini bir kez daha doğrulamış oldu.

Linke, 3. sezon olmasa da aynı evrende geçen yan dizilerin uzun bir süredir ilgilerini çektiğini de ekledi. Yeni bir sezondan ziyade belli karakterlerin bireysel hikâyelerine odaklanan yapımlar planladıklarını aktardı.

Yani ilk Arcane'in 2 sezonu boyunca gördüğümüz bazı karakterlerin hikâyesini anlatan yeni yan diziler çıkış yapacak. Linke, bu karakterlerden birkaçının “kesinlikle” anlatılabileceğini söylese de hangileri olduğunu maalesef detaylandırmıyor.

Arcane’in yan dizileri hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Sadece bir tanesinin 1 yıldır geliştirildiğini biliyoruz. Linke’nin açıklaması da karakterlerden birinin hikâyesini anlatacak bir yapım olacağını gösteriyor. Spin-off’ların ne zaman çıkış yapacakları ve diğer detayları hâlâ belli değil.