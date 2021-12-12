Arjantinlilerden, ABD'lilere Enflasyonla Mücadele Önerisi

Amerikan ekonomisi son zamanlarda, uzun yıllardır hiç olmadığı kadar yüksek faiz oranlarıyla sarsılıyor. Arjantinliler, kendi ülkelerindeki ekonomik krizle başa çıkma yöntemlerini ABD'lilerle paylaştı.

1990 yılından bu yana ABD tüketici fiyat endeksinde en hızlı yıllık artış izlendi, böylelikle ABD son 31 yılın enflasyon zirvesini yaşadı. Ülkelerindeki yüksek enflasyon oranıyla mücadele etmeye çalışan Arjantinliler, Amerikalılara enflasyonla mücadelede işe yarayabilecek bazı önerilerde bulundu.

Arjantinlilerin %50'lik enflasyon oranıyla başa çıkabilmek için kendilerince geliştirdikleri, günlük alışkanlıklarını şekillendiren bu yöntemler belki Amerikalıların %6,8 enflasyon oranıyla mücadelesine katkı sunabilir. Arjantinlilere göre yapılması ve yapılmaması gerekenlere gelin birlikte bakalım.

Maaşınızı hemen harcayın

Yüksek enflasyonlu bir ekonomide, bankada duran para her geçen gün değer kaybediyor. Bu yüzden pek çok Arjantinli vatandaş maaş çeklerini alır almaz dondurucuda bekleyecek olsa da haftalarca yetecek gıda alışverişi yapıyor. Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te satış departmanında çalışan 30 yaşındaki Federico Pieri, "Paranızı kanepenin altında bırakmayın, bu yapabileceğiniz en kötü şey” diyor.

Çok borç alın

Bir kanepe alacak paranız varsa şimdi alın yoksa da borç almaktan çekinmeyin. Enflasyonun altında bir oranda kredi alabiliyorsanız özellikle büyük satın almaları karşılayabilmek için borç alabilirsiniz. Enflasyon ilerleyen zamanlarda kredinin geri ödenmesini kolaylaştıracak. Bir kahve dükkanı sahibi olan Fernando Iglesias Molli, “Çok düşük oranlarda para alın. En iyi ekipmanı satın almak ve iş fırsatları yaratmak için kendimi borçlandırıyorum” dedi.

Maaş artışı pazarlığı yapın

Maaşınızda enflasyon oranından daha az olan herhangi bir artış, fiilen bir maaş kesintisi anlamına gelir. Alım gücünüz düştüğü için gerçek ücretiniz düşer. Arjantin’in işçi sendikaları ve şirketleri beklenen enflasyonun etkilediği işçilerin yıllık ücret artışları için pazarlık yapıyor.

Enflasyona bağlı yatırım yapın

Yüksek enflasyonun hakim olduğu bir ekonomide tasarruf sahipleri için birkaç iyi seçenek vardır. Arjantinlilerin favori tasarruf hilesi kazançlarını dolara çevirmektir. Bu ABD’de kullanılabilecek bir yöntem değil ancak bunun yerine Amerika’da birçok vatandaş kripto para alabilir.

Ev ve araba satın alın

Enflasyona karşı bir başka yöntem de zaman içinde değeri artma eğiliminde olan emlak ve araba satın almaktır. 29 yaşındaki avukat Marcos Lalanne, “Bir şeyler satın alın. Enflasyonla birlikte değerini koruyacak şeyler var." diyor.

Lalanne, fiyatların artmasıyla gerçekten zor günler yaşayan Amerikalılar için son bir tavsiye sunuyor: “Arjantin'e dolarınızı harcamak için gelin. Burada çok zenginsiniz."