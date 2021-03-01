Arkane Studios Deathloop’un Mekaniklerini Açıkladı

Playstation 5’e çıkan en kafa karıştırıcı oyun Deathloop’un tüm detayları tek bir videoyla açıklandı. Mekanikler ve hikaye konusunda oldukça aydınlatıcı olan videoyu izledikten sonra oldukça şaşırabilirsiniz.

Deadloop, kendilerine “Vizyonerler” diyen kişileri avladığımız bol aksiyonlu ve bol cinayetli bir oyun deneyimi sunacak. Oyunu Arkane Studios yaptığı için muhtemelen beklentiniz çok yüksek başlayacaksınız, mümkünse hiç düşmeyin.

Dishonored gibi bir seriyi sulandırmadan devam eden adamların oyunu her şartta oynanır mı? Oynanır. Oyunun temel amacına girmeden önce belirtmek gerekli ki gerçekten kan seviyesi oldukça yüksek bir oyun bu konuda rahatsızlık çekerseniz baştan çok bulaşmamanızı öneririz. Bir suikastçiyi oynayacağınız oyunda aksini düşünemeyiz zaten.

Doğaüstü güç mü? Alırım bi dal:

Dishonored seven herkesin bu oyuna bayılacağını açıkça belirtebiliriz. Doğaüstü güçlere sahip bir suikastçi olarak katıldığınız evrende zaman döngüsü içinde hapsoluyorsunuz. Oyunda Dishonored'a fazlasıyla benzeyen bu doğaüstü güçleri kullanırken kendinizi kaybedebilirsiniz zira oyunda inanılmaz bir silah ve yetenek modifikasyonu sizleri bekliyor. Zamana karşı her gün baştan başlıyorsunuz ancak geliştirdiğiniz silah ve yetenekleriniz kaybolmuyor. Doğru zamanı yakalayıp en iyi skoru elde etmeye çalışıyorsunuz.

Her gün öldüreceğiniz 8 kişi ertesi gün tekrar canlanıyor ama üzülmeyin, zira haritanın 4 farklı noktasındaki 4 farklı düşmanı avlama görevleri sandığınız kadar kolay değil. Doğaüstü güçlerimizle birçok suikast yapacağımız, birbirinden farklı Vizyonerler'i avlayacağımız oyunda firmanın en büyük iddiası, oyun zaman döngüsüne girse de oyuncuların bundan sıkılmayacağı ve çok eğleneceği yönünde. Elbette Juliana isimli rakip bir suikastçinin de peşinizde olduğunu sakın unutmayın. Siz Vizyonerler’i avlarken o da sizi avlamaya çalışacak. Oyunun multiplayer versiyonu da olacağı için oldukça rekabetçi bir suikast ortamında kendinizi bulabilirsiniz.

Ön siparişe açılan oyun Playstation 5 sahipleri tarafından oldukça ilgi görüyor. 21 Mayıs’ta sadece Playstation 5 ve Windows PC’ye gelecek oyun uzun bir süre diğer platformlarda yer almayacak. Sizler Deathloop’u bekliyor musunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.