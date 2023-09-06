Halka arz aşamasında olan ARM, Apple ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı. 2040 yılına kadar devam edecek anlaşma ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Çip tasarım şirketi ARM ile ABD merkezli teknoloji devi Apple arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Apple, anlaşma kapsamında sessiz kalmayı tercih ederken ARM, anlaşma hakkında yüzeysel da olsa bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 2040 yılına kadar devam edeceği belirtildi. Anlaşma bedeli ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı ise yapılmadı.

Aslına bakacak olursak ARM ile Apple arasında yaşananlar sürpriz değil. Zira iki şirket, zaten yıllardır ortak çalışmalar sürdürüyorlar. Bugün Apple'ın iPhone, iPad, Mac ve Watch gibi ürünlerinin tümünde, ARM mimarili çipler kullanılıyor. Yeni anlaşma, Apple'ın önümüzdeki yıllarda da aynı çip mimarisini kullanmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor.

Borsaya girmeye hazırlanan ARM, 735 milyon dolarlık yatırım aldı!

ARM, bir süredir halka arz olmaya hazırlanan, yani borsaya girecek olan bir şirket. Hatta 21 Ağustos'ta bununla ilgili detayları açıklayan ARM, o günlerde Apple ile ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştı. Ancak şunu biliyoruz; Apple, NVIDIA, Intel, Samsung, Google ve TSMC gibi teknoloji şirketleri, ARM'ın halka arzına 735 milyon dolarlık yatırım sözü verdiler.

Borsa meraklılarına duyurulur: Yılın en büyük halka arzı olması bekleniyor!

ARM'ın halka arzı piyasalar için çok önemli. Yatırımcılar, dört gözler bu sürecin tamamlanmasını bekliyorlar. Öyle ki ARM'nin ilk halka arzından 4.87 milyar dolarlık getiri bekleniyor. Eğer bu getiri sağlanabilirse ARM, yılın en büyük halka arzı yaşanmış olacak. Merak edenler için söyleyelim: Yılın en büyük halka arzı Johnson & Johnson'a ait Kenvue'de yaşanmış ve 4.37 milyar dolarlık getiri sağlanmıştı. Eğer beklenen olur ve ARM 4.87 milyar dolar getiri sağlarsa, toplam piyasaya değeri 52 milyar dolara ulaşacak.

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.