ARM, Tüm İşlemcilerde Göreceğimiz Yeni CPU'larını Duyurdu

ARM, Apple A serisi işlemcilerden Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerine kadar tüm mobil işlemci platformlarında yer alacak yeni işlemci ve GPU çekirdeklerini duyurdu.

Teknik olarak Apple'ın da, Qualcomm'un da MediaTek'in de tasarlamış olduğu işlemcilerin altyapısını geliştiren şirket olan ARM, ARMv9 mimarisi üzerinde şekillenen yeni Cortex-X2, Cortex-A710 ve Cortex-A510 işlemci çekirdeklerini ve yeni GPU teknolojilerini duyurdu.

Geride bıraktığımız son 10 yılda neredeyse tüm ARM tabanlı işlemciler ARMv8 mimarisine dayanıyordu. Dolayısı ile ARMv9 mimarisinin önemli bir adım olduğunu ifade edebiliriz. ARM'nin açıklamalarına göre ARMv9, yeni nesil mobil platformlara performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunacak.

Yeni Cortex-X2 işlemcisi, geçtiğimiz yılki yılki Cortex-X1'in güncellenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve ARM, yeni çekirdeğin genel performansta yüzde 16, makine öğrenimi ve yapay zeka konusunda ise yüzde 100 performans artışı sunduğunu belirtiyor. Ayrıca Cortex-A78'in yerine gelen Cortex-A710 de genel performansta yüzde 10, verimlilikte yüzde 30, yapay zeka konusunda ise yüzde 100 artış vadediyor.

Cortex-A510 ise Cortex-A55'in yerine geçecek yeni nesil işlemci çekirdeği olarak duyuruldu ve en büyük performans artışlarının bu çekirdekte olduğunu söyleyebiliriz. ARM'ye göre Cortex-A510, genel performansta yüzde 35, yapay zekada yüzde 300, verimlilikte ise yüzde 20 artış vadediyor. ARM'a göre özellikle amiral gemisi işlemcilerde verimlilik odaklı çekirdekler olarak yer alacak Cortex-A510, birkaç yıl öncesinin amiral gemisi çekirdekleri kadar güçlü bir performans sunabiliyor.

ARM, yeni işlemci çekirdeklerinin yanı sıra yeni grafik çekirdeklerini de duyurdu. ARM'nin açıklamalarına göre Mali-G710, bugüne kadar akıllı telefonlar için geliştirilmiş en güçlü GPU olarak karşımıza çıkacak ve hem performans hem de verimlilikte yüzde 20 artış sağlayacak. Ayrıca makine öğrenimi konusunda da yine yüzde 35 artış vadediyor.

ARM, amiral gemisi Mali-G710 GPU'nun yanı sıra G610, G510 ve G310 GPU modellerini de duyurdu. Mali-G610, amiral gemisi Mali-G710 ile aynı özellik setine sahipken amiral gemisinin bir alt kademesinde yer alan akıllı telefonları hedefliyor.

Orta segment akıllı telefonlarda göreceğimiz Mali-G510, selefine göre yüzde 100 makine öğrenimi, yüzde 22 verimlilik artışı ve iki kat daha iyi grafik performansı sunarken; Mali-G310, giriş seviye akıllı telefonlar için Vulkan grafikleriyle 4,5 kat, Android kullanıcı arayüzü içerik oluşturmada 2 kat performans artışı vadediyor.

Her şeyden önce; ARM'nin bir işlemci üreticisi olmadığını unutmamak gerekiyor. ARM, işlemci ve grafik işlemci çekirdekleri tasarlarken bu tasarımları işlemci üreticilere lisanslıyor. Apple, Qualcomm, MediaTek, Samsung ya da Huawei gibi işlemci üreticiler ise ARM'nin bu çekirdek tasarımlarını kendi geliştirdikleri işlemci platformlarında kullanıyorlar. Yeni Cortex-X2, Cortex-A710 ve Cortex-A510 CPU ve Mali-G710, G610, G510 ve G310 GPU'ları ilk kez hangi işlemcide ve ne zaman göreceğimiz ise henüz belirsizliğini koruyor.