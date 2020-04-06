Apple, Yeni 14 İnç MacBook Pro’yu Gelecek Ay Tanıtabilir

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce MacBook Air serisini en son donanım ve çok ihtiyaç duyulan klavye iyileştirmesiyle yükseltti. Şimdiyse 13 inç MacBook Pro'ya önümüzdeki ay bir yükseltme gelebilir.

Kullanıcılarına sürpriz yapmaya hazırlanan Apple, MacBook Pro’da değişikliğe gitmek için çalışmalarını sürdürüyor. Jon Prosser isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Apple’ın getireceği yeniliğin büyük olasılıkla 14 inçlik bir MacBook Pro olduğunu söyledi.

MacBook Pro ile ilgili iddialar doğruysa gelecek ay görücüye çıkarılacağı belirtilen 14 inç ekrana sahip MacBook Pro, özellikle grafik tasarım işiyle uğraşanlar için çok yararlı olacak. Diğer taraftan Prosser, yeni cihazla ilgili başka bilgi paylaşmadı.

Yeni 14 inç MacBook Pro, mayıs ayında tanıtılabilir:

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz ay yeni iPad Pro ile birlikte yeni MacBook Air dizüstü bilgisayarını da tanıttı. Cihaz, kelebek klavye yerine, 16 inç MacBook Pro modelinde olduğu gibi Magic Keyboard ile geldi. 14 inç MacBook Pro için de benzer bir işlem bekleniyor. Ayrıca yeni MacBook Pro'da muhtemelen yeni 10 nm tabanlı 10. nesil Intel Ice Lake işlemcisi olacak.

Mayıs ayında ortaya çıkması beklenen yeni MacBook Pro'nun fiyatına dair henüz bilgi mevcut değil ancak fiyatın, mevcut 13 inç modele çok benzer olacağı konuşuluyor. 13 inç MacBook Pro, şirketin resmi internet sitesinde 10.299 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.

Bir taraftan yeni ürünlerini tanıtan Apple, diğer taraftan üretimi durdurulan bazı ürünlerde servis desteğini geri çekiyor. Servis desteği durdurulan ürünlerse Apple'ın 'Klasik ve Eski Ürünler' adlı listesinde sıralanıyor. ABD merkezli şirketin, nisan ayının sonuna doğru 2013 / 2014 MacBook Air ve MacBook Pro modellerini 'Klasik ve Eski Ürünler' listesine ekleyeceği belirtilmişti.