Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın özel ARM işlemcilerini 2021'de hem Mac masaüstü bilgisayarlarını hem de MacBook'ları kapsayan tasarımlarla birden fazla Mac modeline entegre etmesinin beklendiğini açıkladı. Yani görünüşe göre Apple yeni senede birden fazla Mac modelinde ARM işlemci kullanacak.

Apple cephesinden bugün yeni haberler geldi. TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2020'nin dördüncü çeyreğinde veya 2021'in ilk çeyreğinde meyve vermesi beklenen 'agresif işlemci değiştirme stratejisi' ile ilerlendiğini söyledi. Hareketin bir parçası olarak da teknoloji devi, ARM işlemcilerini gelecek yıl daha fazla Mac masaüstü ve dizüstü bilgisayar modellerinde kullanacak.

Apple’ın çip tasarımını ve üretimini kontrol altında tutarak şirketin en yüksek pazar talebinde yeni Mac modellerini tanıtabileceği uzun zamandır söyleniyordu. Ayrıca Kuo, şirket içi tasarımlara geçişin işlemci maliyetlerini yaklaşık %40 ila %60 oranında azaltacağını tahmin ettiğini de açıkladı. ARM destekli Mac bilgisayarlar Apple’ın neredeyse tamamen Intel veya AMD işlemcilere dayanan Windows PC'lerden tamamen farklılaşmayı sağlamış olacak.

Apple'ın yeni ARM işlemcilerinden sonra Mac modellerinde fiyatlandırma ve tedarikte belirgin bir rekabet avantajından faydalanması gerektiği söyleniyor. Yeni işlemcilerini Mac'in benzersiz donanım ve yazılım yeteneklerini tanımlamak için özelleştirmesinin iyi sonuçlar çıkaracağı herkesin birleştiği noktalardan sadece bir tanesi. Bunlara ek olarak Kuo, geçiş dönemi boyunca yıllık Mac sevkiyatlarının mevcut 20 milyon üniteden 25 milyon ila 30 milyon adede çıkacağını da tahmin ediyor.

Kuo tahminlerinde başarılı

Kuo ayrıca Apple'ın USB 4.0 teknolojisini resmen benimseyeceğine inandığını da raporuna eklemiş durumda. Bununla ilgili geçen yıl tamamlanan protokolün, Thunderbolt 3'ün varlıklarını içeriyor ve 40Gbps'ye kadar veri akışını, 100 W'a kadar güç dağıtımını, eski USB formatları ve Thunderbolt 3 ile geriye dönük uyumluluğu desteklediğini hatırlatalım.

Daha önce ARM ile çalışan yeni bir Mac hakkındaki ilk somut söylentilerin, Kuo'nun tahminleriyle uyumlu şekilde donanımın piyasaya sürülmesini planladığı şubat ayında geldiğini biliyoruz. Şimdi gözler ise Apple’a çevrilmiş durumda. Söylentilerin doğru olup olmadığını teknoloji devi çok yakında vereceği bilgilerle ortaya çıkaracaktır.