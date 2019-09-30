Ünlü Oyuncu Aktivist Greta Thunberg'e Tesla Model 3 Gönderdi

Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger, ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg’e Tesla Model 3 elektrikli aracı kullanması için gönderdi: Greta Thunberg, ünlü aktörün gönderdiği Tesla Model 3’ü ABD ve Kanada’da düzenlenecek bir dizi eyleme ulaşım için kullanacak.

Ünlü oyuncu ve Kaliforniya eski valisi olan Arnold Schwarzenegger, bu ay ABD ve Kanada’da bir dizi önemli protestoya katılacak iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg’e Tesla Model 3 elektrikli araç verecek. Schwarzenegger'in elektrikli aracı Greta Thunberg’e vereceği, oyuncunun sözcüsü tarafından teyit edildi.

Tesla Model 3’ün Greta’ya verilmesine dair açıklamanın ardından Schwarzenegger’in sözcüsü Car and Driver dergisine açıklama yaptı. Schwarzenegger’in daha önce genç aktiviste herhangi bir ihtiyacına yardımcı olacağını söylediğini belirten sözcü, eski valinin yardımları sayesinde “Greta, ABD ve Kanada’da tamamen elektrikli seyahat” edebileceğini söyledi.

Schwarzenegger’in Greta Thunberg’e yardım edeceği haberi ortaya çıktıktan sonra, ünlü oyuncunun hangi elektrikli aracı Greta’ya vereceği sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılmıştı. İnsanlar Schwarzenegger’in kişisel favorisi olan elektrikli Hummer’ı Greta’ya ödünç vereceğini düşünmüştü. Sözcü, elektrikli Hummer’ın elde edilmesinin zor olacağı için Greta’ya Tesla Model 3 verileceğini açıkladı.

Arnold Schwarzenegger ve Greta Thunberg arasındaki yardımlaşma eski bir dostluğa dayanıyor. İkili iklim değişikliği tartışmalarında aynı tarafta bulundular. Eski vali, genç aktivist Greta Thunberg’in Greta’nın mücadelesinin iklim değişikliği mücadelesine güç kattığını açıklamıştı.

Greta Thunberg, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler’de iklim değişikliği ile ilgili yaptığı ateşli konuşma ile gündeme damgasını vurmuştu. Thunberg, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmanın ardından Montreal’de düzenlenecek iklim değişikliği protestosu için Kanada’ya yola çıktı. Kanada’nın ardından ABD’de iklim değişikliği ile ilgili protestolar düzenlenecek. Greta Thunberg, bu protestolara ulaşmak için Schwarzenegger’in kendisine verdiği Tesla Model 3’ü kullanacak.