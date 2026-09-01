Artık Oturduğun Yerden Video Çekerek Ödül Kazanabileceksin: Onedio'da ViDio Challenge Başladı!

Elindeki telefonla bugüne kadar yüzlerce video çektin, onlarla en fazla yüzün üzerinde like kazanmışsındır... Oysa sen daha fazlasına layıktın! Şimdi senin için her şey değişiyor. Hazırsan seni Onedio'da başlayan ViDio Challenge ile tanıştıralım!

Öncelikle olayı anlatalım: ViDio Challenge nedir?

ViDio Challenge çektiğin videolarla ödüller kazanabileceğin yepyeni bir Onedio yarışma formatı. Belirlenen konseptler, yani 'challenge'lar için videolarını yükleyip kendini milyonlara sergileyebileceğin harika bir alan.

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Tek yapman gereken aktif olan challenge'lardan sana en uygun olanını seçmek, o mükemmel videonu çekmek ve Onedio uygulamasından kendi ViDio'nu yüklemek.

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Beğenileri topla ve zirveye oyna!

Videonu yükledikten sonra sıra en civcivli yerde. İzleyenler tarafından en çok beğeni toplayan videolar challenge'larda sıralanıyor. ilk sıralara yerleşen videolar jürinin seçiminden sonra ödüller kazanıyor! Katıldıktan sonra eşine dostuna haber ver, yüklediğin videon beğeni yağmuruna tutulsun.

Gelelim herkesin merak ettiği o can alıcı noktaya: Ödüller!

Dereceye girersen sadece herkesin konuştuğu bir internet fenomeni olmakla kalmıyorsun, aynı zamanda 50.000 TL'lik ödül havuzundan payını alıyorsun! Para ödüllerinin yanında başka ödüller de olacak. Bundan daha başka ödül kazandırarak ünlü olma şansı sunan bir yer daha yoktur!

Video çekmek sana göre değilse, yarışan videoları izleyip beğenerek sıralamayı tamamen değiştirebilirsin. Güç senin ellerinde, en çok beğeni toplayan videoları yukarı taşı, hak eden ödülü kazansın!

E daha ne bekliyorsun?

Ünlü olmak ve harika ödüller kazanmak artık tam anlamıyla parmaklarının ucunda. Belki de haftanın en çok konuşulan videosu senden çıkacak. Hemen challenge'ını seç, videonu yükle ve yarışmaya başla!