En büyük hacimli kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), bugün de rekor tazeledi. Geçtiğimiz günlerde 76 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkan BTC, şimdi de 77 bin dolara temas etti.

Son günlerde sizlerle paylaştığımız haberlerde sık sık kripto paralara değiniyoruz. Zira kripto para piyasaları, son dönemlerin en iyi günlerini yaşıyor. ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle başlayan yükseliş trendi, peş peşe gelen iyi haberlerle desteklenmeye devam ediyor.

İşte tüm bunlar, Bitcoin'de (BTC) üst üste rekorlar gelmesine neden oldu. Daha birkaç gün önce ilk aşamada 75 bin, sonradan 76 bin dolar seviyelerini gören BTC, bugün de 77 bin dolar seviyesine iğne attı. BTC fiyatı, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 76 bin 70 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Diğer kripto varlıklarda da durum fena değil

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş olsa da altcoin'ler için durum böyle değil. Bu bağlamda; Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi altcoin'lerde yeni zirveler göremedik. Ancak son 24 saatlik performansları fena değil. ETH'nin son 24 saatteki yükselişi yüzde 3, SOL'un 24 saatteki yükselişi ise yüzde 7,6 seviyelerinde.

Her şeye rağmen kripto varlıkların oldukça yüksek riskli yatırım araçları olduğunu söyleyelim. Yani bu yükseliş durumu içerisinde ani bir düşüş görmemiz, yatırımcıları şaşırtmamalıdır. Eğer siz de kripto para yatırımları yapıyorsanız bu riskleri kesinlikle gözden kaçırmayın.