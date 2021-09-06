Artırılmış Gerçeklik dünyada çokça kullanılan ancak ülkemizde yaygın olmayan yararlı bir teknoloji. Halihazırda kendi tablet ve telefonlarımızda kullanabildiğimiz en iyi Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını sizler için listeledik.

Artırılmış Gerçeklik teknolojisi uzun zamandır hayatımızda olmasına rağmen çok kullanılan bir teknoloji değil. Kullanılması halinde hayatımızı kolaylaştırabilen, kullanıcısını eğlendiren ve bilgi veren Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının sayısı her geçen gün artıyor. Sık sık Sanal Gerçeklik (VR) ile karıştırılan Artırılmış Gerçeklik (AR) çok daha farklı bir teknoloji.

Yakın zamanda oluşturulan bir rapora göre, tüketicilerin %60’ı AR deneyimini yaşayabilecekleri mağazalardan alışveriş yapmayı seçerken %40’ı da Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla ürün deneyip alışveriş yapıyorlar. Ülkemizde henüz çok yaygın olmayan AR, gelecekte çok daha sık göreceğimiz bir teknoloji haline gelecek.

Peki Artırılmış Gerçeklik nedir?

Artırılmış gerçeklik, kullanıcıların gerçek dünyada bir 3D görselleştirme deneyimi yaşamasını sağlayan bir teknoloji. Bu teknoloji, sanal nesneye fiziksel dünyada onlarla bir arada varmış gibi bir yanılsama yaratıyor.

Diyelim ki eviniz için mobilya alışverişi yapacaksınız. Ancak alacağınız mobilyanın boyutu, odada nasıl duracağı ya da mobilyanın dokusu hakkında endişeleriniz var. İşte Artırılmış Gerçeklik tam olarak burada devreye giriyor. Telefon ya da tabletinizin kamerası sayesinde mobilyayı size odanızdaymış gibi göstererek 360 derecelik görüntüler sunuyor.

Sadece dekorasyon değil, App Store ve Google Play’de çeşitli amaçlar için geliştirilmiş birçok AR uygulaması bulunuyor. Kullanırken kendinizi gelecekte gibi hissedeceğiniz Artırılmış Gerçeklik uygulamalarına gelin birlikte göz atalım.

Gelecekte Yaşıyormuş Gibi Hissedeceğiniz 10 Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

Houzz

IKEA Place

YouCam Makeup

BBC Civilizations AR

Just A Line

Planner Arcadia

Google Lens

Smash Tanks

Inkhunter

Ev dekorasyonda AR kullanan Houzz

Geliştirici: Houzz Inc.

Puan: 4,6

Houzz, mobilya ve diğer ev eşyalarını sanal ortamda görmek isteyenler için artırılmış gerçeklik tabanlı bir uygulama. Bu uygulama, evinizin iç tasarımını planlamanıza olanak tanıyor. Bir dekorasyon uygulaması olarak kullanılmasına rağmen Houzz aynı zamanda ürün satın alabileceğiniz bir e-ticaret mağazası ile birlikte geliyor.

Evinizin herhangi bir köşesine alacağınız bir eşyayı 3D olarak görüntüleyebileceğiniz bu uygulama ile eşyaları farklı ışıklarda bile görebileceğiniz özelliklere sahip.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Mobilya devinden AR uygulaması: IKEA Place

Geliştirici: Inter IKEA Systems B.V.

Puan: 4,2

Dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden biri olan IKEA da günümüz teknolojilerine ayak uydurmuş durumda. Markanın kendisi böylesine bilinen ve kaliteli iken uygulamadan da aynı performansı görmek şaşırtıcı değil. IKEA Place, tıpkı Houzz gibi kullanıcıların satın alacakları eşyaları kendi evlerinde görmelerine olanak sağlıyor. Houzz’a göre daha gelişmiş bir uygulama olan IKEA Place, evinizin ölçülerini de baz alarak dekorasyon yapmanızı sağlıyor.

IKEA mobilyalarını 3D olarak evinizin içinde görebileceğiniz bu uygulama sayesinde alacağınız eşyanın farklı varyasyonlarını ve renklerini de görebiliyorsunuz.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Alışveriş merkezlerindeki makyaj ürünlerine dokunmak istemeyenler için YouCam Makeup

Geliştirici: Perfect Mobile Corp.

Puan: 4,5

Artırılmış Gerçeklik uygulamaları her ne kadar çoğunlukla işimize yarayacak ve hayatımızı kolaylaştıracak uygulamalar olsa da bazen eğlence için de kullanılabiliyorlar. YouCam Makeup da Artırılmış Gerçekliğin eğlenceli tarafını kullanan uygulamalardan biri. Basit olarak bir makyaj uygulaması olan YouCan Makeup, mükemmel makyajı seçmenize yardımcı oluyor.

Kullanıcılarını makyaj alışverişi yaparken binlerce kişinin dokunduğu makyaj ürünlerini kullanmaktan kurtaran bu uygulama sayesinde makyajınızın doğal ışıkta da nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Artırılmış Gerçekliğin eğitim sektöründeki en iyi temsilcisi: BBC Civilizations AR

Geliştirici: Media Applications Technologies for the BBC

Puan: 3,8

Artırılmış Gerçekliğin en iyi kullanımlarından biri de eğitim sektörü. Bu tür uygulamaların artmasıyla AR teknolojisi gelecekte modern eğitimde bir merkez haline gelebilir.

BBC uygulamasıyla, geçmiş dönemlere ait eserleri görüntüleyebilirsiniz. AR ile bir piramitin içinden geçebilir, bir mumyanın yakından nasıl göründüğüne bakabilir ya da tarihi konuşmalara tanık olabilirsiniz. Ayrıca uygulamada bulunan birçok tarihi eşyayı evinizde herhangi bir yere koyabilir ve gerçekmiş gibi fotoğrafını çekebilirsiniz.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Doodle'larınızı gerçeğe çevirin: Just A Line

Geliştirici: Google Creative Lab

Puan: 3,5

Google’ın Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle geliştirilmiş Just A Line uygulaması ile çizimlerinizi gerçek hayata geçirebilirsiniz. Bir Android uygulaması olarak piyasaya sürülen Just A Line, aldığı yorumlar ve puanlardan sonra iOS için de piyasaya sürüldü.

Just A Line ile çizimler oluşturmanız için ihtiyacınız olan tek şey hayal gücü. Sanalda çizdiğiniz doodle’larınızın fotoğrafını çekebilir ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Evinizi baştan aşağı tasarlayabileceğiniz Planner Arcadia

Geliştirici: Arcadia Design

Puan: N/A

Planner Arcadia da tıpkı Houzz ve IKEA Place gibi bir ev dekorasyonu uygulaması. Uygulamanın kütüphanesinde bulunan farklı markaların eşyalarını evinize sanal olarak yerleştirebilir, eşyaların dokularını yakından görebilir ve odanıza yakışıp yakışmayacağını seçebilirsiniz.

Planner Arcadia’yı Artırılmış Gerçeklik kullanan diğer ev dekorasyon uygulamalarından ayıran en önemli özellik ise uygulamada bulunan ölçüm özelliği. Herhangi bir metre ya da lazerli uzaklık ölçer aletlere ihtiyaç duymadan, alanınızı kameranızla taratarak iki noktanın arasındaki uzunluğu ölçebilirsiniz. Eşyaların yanı sıra, evinizde yeni alacağınız bir kapının ya da yaptıracağınız yeni bir pencerenin nasıl duracağını da görebilirsiniz. Listedeki tek yerli uygulama olan Planner Arcadia, yeni nesil dekorasyonu kullanıcılara tanıtıyor.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Kamera ile Google'layabileceğiniz Google Lens

Geliştirici: Google LLC

Puan: 4,5

Artırılmış Gerçeklik konusunda en ileri gelen markalardan biri de Google. Google Lens uygulaması, kameranın içindeki içerikleri tanımlayıp bunlar hakkında bilgileri ekrana sunuyor. Yoldan geçerken gördüğünüz bir çiçeği kameraya gösterdiğinizde çiçeğin ismi gibi birçok bilgiyi kullanıcılarına sunan bu uygulama, içerikleri tanımlayabilmek için bilgi işlem bulutunun gücünü kullanan Google ile Google Goggles konseptinin en son güncellemesi.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Zihninizi zorlayacak bir AR oyunu: Euclidean Lands

Geliştirici: kunabi brother GmbH

Puan: 4,7

Elbette bu kadar kullanışlı uygulamaların içinde Artırılmış Gerçekliği kullanan oyunlar da var. Artırılmış Gerçeklik oyun kategorisinin en bilinen oyunlarından biri olan Pokemon Go’dan sonra bu alanda birçok oyun piyasaya sürüldü. Euclidean Lands de bunlardan biri. Oyuncuların kafasını oldukça karıştırarak onları düşünmeye iten bu oyunda oyun alanı sizin istediğiniz herhangi bir yer. Kameranız yardımıyla Euclidean Lands’i ister bir şehir meydanında, isterseniz de yemek masanızda oynayabilirsiniz.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Salonunuzu savaş alanına çevirecek bir oyun: Smash Tanks

Geliştirici: DUMPLING design

Puan: 3,6

Listedeki bir diğer AR oyunu olan Smash Tanks, düşmanları yok etmek için birliklerinizi savaş alanına sürdüğünüz bir aksiyon oyunu. Çizgi filmi andıran görüntüleriyle tanklarınızı komuta ettiğiniz bu oyun, masanızı bir savaş alanına dönüştürebiliyor.

Basit bir fizik motoru bulunan bu oyunu tek başınıza ya da çok oyunculu olarak oynayabilirsiniz. Diğer AR tabanlı oyunların aksine Smash Tanks, açık havadan ziyade kapalı alanda daha başarılı bir oyun.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Kalıcı dövme yaptırmadan dövmenizi seçebileceğiniz Inkhunter

Geliştirici: INKHUNTER, Inc.

Puan: 4,6

YouCam Makeup benzeri bir uygulama olan Inkhunter, kalıcı bir şekilde dövme yaptırmadan önce, yaptıracağınız dövmenin vücudunuzda nasıl görüneceğini size önceden gösteren bir uygulama. Bir dövmenin cildinizde nasıl görünebileceğini önizlemek için en iyi Artırılmış Gerçeklik uygulamalarından biri olan Inkhunter’ın kullanımı da oldukça basit. Uygulamaya kendi tasarımınızı yükleyebilir ya da kendiniz için uygun olacağını düşündüğünüz bir dövmeyi uygulamanın kütüphanesinden seçebilirsiniz.

Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.