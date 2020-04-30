Drone'ları Savuşturacak KANGAL'ın Teslimatına Başlandı

ASELSAN, el yapımı patlayıcı ve drone-mini/mikro insansız hava aracı gibi tehditleri etkisiz hale getirebilmek için KANGAL Karıştırma/Köreltme Sistemi'nin teslimatlarını yapmaya başladı.

ASELSAN'ın Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan Kangal Drone-Mini/Mikro İHA ve Radyo Frekans Kontrollü El Yapımı Patlayıcı (RFEYP) Karıştırma/Köreltme (Jammer) Sistemi'nin, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme ile Aralık 2019'da tamamlanan fabrika ve arazi kabul testlerinden sonra ilk kez teslim edilmesine başlandı.

Seri üretime geçilen ve ilk teslimatta yer alan birçok sistem, kullanıcılara verilen eğitim ile üst düzey yetkililerin konvoylarında bulunacak. Sistem, RF kontrollü el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlanmasında ve daha güvenli yolculuk yapılmasında rol oynayacak.

Kangal Karıştırma/ Köreltme Sistemi, devlet kurum binalarının, VIP araçların RF kontrollü el yapımı patlayıcılara karşı ve askeri tesislerin/üslerin, konvoyların, tören alanlarının, üst düzey yetkili konutlarının ve kontrol noktalarının Drone/Mini İHA'lara karşı korunmasını sağlayacak.

Kangal İletişimi Susturuyor

Tam kapsama özelliğine sahip olan sistem, RF bandında telsizlerin, cep telefonlarının RFEYP tetik frekanslarına ve drone/mini İHA'ların uzaktan komuta, kumandaların, GNSS, veri/görüntü/video aktarım frekanslarına aktif karıştırma uyguluyor.

KANGAL; yeni nesil, çok kanallı, kompakt ve birden çok amaca yönelik olarak tasarlanıp, Drone-Mini/Mikro İHA ve RFEYP Karıştırma/Köreltme Sistemi'nin, İhtar Anti-Drone Sistemi, Modüler Üs Bölgeleri ve benzer projelerde kullanımına yönelik çalışmalarına da devam ediliyor.

Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kapsamlı Koruma

Türkiye'nin dört bir yanındaki konvoy ve tesislerde kapsamlı bir koruma sağlaması hedeflenen Kangal Karıştırma/Köreltme Sistemi'nin sözleşme kapsamındaki tüm teslimatlarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı tarafından geliştirilen Kangal Araç Tipi RF Karıştırma/Köreltme Sistemi ailesi, güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek, araçların seyri ve duraklaması sırasında olası RFEYP tuzaklarına karşı aktif RF karıştırma/köreltme uygulamasıyla koruyor. Halihazırda bilinen frekans bantlarının tamamını kullanan olası tehditleri eş zamanlı olarak engelleyebilen sistem, modüler özellikte ve çok bantlı olarak tasarlandı. Farklı tipte araçlara entegre edilebilen sistem, araçtan araca kolayca taşınabiliyor.

Kangal Araç Tipi Jammer ise yetkili kullanıcı tarafından sahada programlanabiliyor ve olası tehditlere karşı uyumlandırılabiliyor. Yeniden programlanabilme özelliğine sahip sistem, operatöre öncelikli ve değişen tehditler özelinde yeni karıştırma profilleri/modlar (spektral şekillendirme) oluşturabilme özelliklerine sahip.