ASELSAN, güvenlik güçlerinin kullanımına sunmak için zırhlı muharebe araçlarına yönelik yeni teknolojiler geliştiriyor.

Kara platformlarında kullanılan birçok sistemin geliştirilmesindeki baş aktörlerden olan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan, idame edilen ve güncel teknolojiye göre geliştirilen tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere, tüm silah sistemlerini her an muharebeye hazır tutmak, geliştireceği teknolojilerle gelecek ihtiyaçların karşılanmasına öncülük etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kara platformları alanında son olarak iki önemli sözleşmede sorumluluk üstlenen ASELSAN, güvenlik güçlerinin envanterine katılacak 6x6 ve 8x8 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırh Araçların (ÖMTTZA) komuta kontrol, haberleşme, uzaktan komutalı Sarp ve Nefer silah kuleleri, seyrüsefer, elektro optik ve kara radar sistemlerini içeren görev donanımlarını üretecek. Ayrıca envanterdeki zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonunu da gerçekleştirecek.

ÖMTTZA Projesi ile araçlara entegre edilecek 25 milimetre Nefer Silah Sistemi ve ANS-420K Taktik Seviye Konum Belirleme Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk defa dahil olacak.

Kara Muharebelerinin Kuralları Zamanla Değişecek

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi'nde ise ana yüklenici olarak görevlendirilen ASELSAN, zırhlı muharebe araçları için özgün olarak geliştirdiği Nefer 25 Milimetre Silah Sistemi'ni de piyade sınıfının kullanımına sunacak. ASELSAN sistemleri ile diğer paydaşlara ait zırh, mayın koruma, koruma astarı, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Sistemi, Otomatik Yangın Söndürme Sistemi, klima gibi alt sistemleri de ana yüklenici sorumluluğunda ve tüm sistem sorumlusu olarak araçlara entegre edilecek.

Proje kapsamında, insansız kara aracı uygulaması ve Pulat Aktif Koruma Sistemi'nin entegrasyonu konularında öz kaynaklı olarak teknoloji gösterimi çalışmaları yapılacak. ZMA Modernizasyonu Projesi, ASELSAN'ın zırhlı araçların bütününe yönelik faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olmasından dolayı özel bir yere sahip.

ASELSAN'ın gelecek dönemde İKA'ların kara muharebelerinin kurallarını değiştireceği beklentisi doğrultusunda bu konuya daha fazla kaynak ve efor ayırması, Türk savunma sanayisi açısından büyük önem taşıyor.

ASELSAN Orta Sınıf İKA İçin Geri Sayımı Başlattı

ASELSAN'nın yürüttüğü çalışmalar arasında geleceğin savaş alanlarında yaygın şekilde kullanılacak, uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme ve uygulama yeteneğine sahip, her türlü koşulda görev yapabilen, değişik boyutlarda insansız sistemlerin geliştirilmesine ve üretilmesi yer alıyor.

ASELSAN, insansız hava, deniz ve kara araçları, bomba imha robotları uzun yıllardır kullanılan orta sınıf 2. seviye İKA'lar için de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalamıştı. Katmerciler'in de platform üreticisi olduğu projeyle silahlı İKA'lar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.