Hem rekabetçi arenada FPS kasmak hem de günlük işlerinizi halletmek için bütçenize en uygun Casper Excalibur bilgisayarını seçmek, doğru işlemci ve donanım kombinasyonunu yakalamaktan geçiyor.

Son Güncelleme: 1 Ekim 2026

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni bir oyuncu bilgisayarı almak istiyorsunuz ama seçenekler arasında kaybolduysanız derin bir nefes alın. Bu rehberde, Casper Excalibur ailesinden G870, G915 ve G920 modellerini farklı bütçe ve kullanım senaryolarına göre masaya yatırdık. Amacınız ister 50 bin lira bandında öğrenci dostu bir başlangıç yapmak, ister 70 bin lira civarında hem iş hem de oyun için hafif bir cihaza geçmek, isterseniz de bütçe sınırı olmadan i9 işlemcili bir donanım canavarıyla AAA oyunları fethetmek olsun; aradığınız Casper dizüstü oyun bilgisayarını burada bulacaksınız.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

50 Bin Lira Bandında Alınabilecek Dizüstü Oyun Bilgisayarı Hangisi?

Casper Excalibur G870

Casper Excalibur G870 kimin için uygun? Bütçesini yormadan yüksek FPS almak isteyen öğrenciler ve rekabetçi oyunlara giriş yapanlar için uygun bir başlangıç cihazıdır; yeni nesil Intel Core işlemciler ve NVIDIA RTX 40 serisi ekran kartlarıyla donatılan bu model, NVIDIA Reflex ve DLSS 3.5 desteğiyle oyunlardaki gecikmeleri azaltmayı hedefler.

Casper Excalibur G870 modelinde yer alan DLSS 3.5 teknolojisi ekran kartının üzerindeki yükü daha dengeli dağıtıyor çünkü sistemdeki yapay zeka tabanlı kare oluşturma özelliği, donanımı ağır bir yük altına sokmadan FPS değerlerini yukarıya taşıyor. Tasarımıyla da dikkat çeken cihaz, 52 bin liralık bandıyla serinin en ulaşılabilir noktalarından birinde duruyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Başlangıç Fiyatı: 52.091 TL

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 40 serisi

Özel Teknolojiler: DLSS 3.5 ve NVIDIA Reflex

İşlemci: Yeni nesil Intel Core işlemciler

70 Bin Lira Civarı, Hem İş Hem Oyun İçin Hafif Dizüstü Önerisi Ne Olabilir?

Casper Excalibur G915

Casper Excalibur G915 kimin için uygun? Gündüz ofiste ya da okulda çalışıp akşam oyun oynamak için bilgisayarını sürekli yanında taşıması gereken mobil kullanıcılar için idealdir; 2.3 kg ağırlığında ve 20.5 mm kalınlığında olan cihaz, GeForce NVIDIA 50 serisi ekran kartı ve gelişmiş FrostFlux soğutma sistemiyle performansı rahatça taşınabilir kılar.

Cihazın 16 inç boyutunda ve 350 NIT parlaklığa sahip ekranı, aydınlık ortamlarda bile rahat bir kullanım sunar. Casper Excalibur G915 ince yapısına rağmen sıcaklık yönetiminde iddialı çünkü FrostFlux soğutma sistemi sayesinde kasa içerisindeki hava akışı yoğun kullanımda bile donanımı desteklemeye devam ediyor.

Başlangıç Fiyatı: 76.195 TL

Ekran Kartı: GeForce NVIDIA 50 serisi

Özel Teknolojiler: FrostFlux soğutma sistemi

Taşınabilirlik: 2.3 kg ağırlık, 20.5 mm incelik, 16 inç (350 NIT) ekran

Bütçe Sınırı Olmadan Alınabilecek En Güçlü Gaming Laptop Hangisi?

Casper Excalibur G920

Casper Excalibur G920 kimin için uygun? Bütçe sınırı olmadan Cyberpunk 2077 veya Alan Wake II gibi yüksek donanım isteyen AAA oyunları en üst grafik ayarlarında oynamak isteyen oyuncular ve profesyoneller için tasarlanmış bir güç merkezidir; gücünü 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemcisinden ve DLSS 4 destekli GeForce NVIDIA 50 serisi ekran kartından alır.

Bu model, Excalibur serisinde gücün yeni tanımı olarak konumlanıyor çünkü cihazdaki i9-14900HX işlemci ve NVIDIA yapay zeka teknolojileri, performans sınırlarını zorlarken masaüstü bilgisayarlara kafa tutan bir akıcılık ve görüntü kalitesi vadediyor. G915 modeline göre yaklaşık üç katı bir fiyat etiketine sahip olması, onu tamamen üst düzey bir donanım arayan niş bir kitleye hitap eder hale getiriyor.

Başlangıç Fiyatı: 209.677 TL

Ekran Kartı: GeForce NVIDIA 50 Serisi

İşlemci: 14. Nesil Intel Core i9-14900HX

Özel Teknolojiler: DLSS 4 ve NVIDIA yapay zeka teknolojisi

Casper Excalibur G870, G915 ve G920 Karşılaştırması

Özellik Casper Excalibur G870 Casper Excalibur G915 Casper Excalibur G920 Başlangıç Fiyatı 52.091 TL 76.195 TL 209.677 TL Ekran Kartı Serisi NVIDIA RTX 40 GeForce NVIDIA 50 GeForce NVIDIA 50 İşlemci Mimarisi Intel Core Intel Core 14. Nesil Intel Core i9-14900HX Öne Çıkan Teknoloji DLSS 3.5, NVIDIA Reflex FrostFlux Soğutma DLSS 4, NVIDIA Yapay Zeka Ekran ve Yapı Belirtilmemiş 16" (350 NIT), 20.5 mm, 2.3 kg Belirtilmemiş

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur serisindeki G870, G915 ve G920 modelleri, yalnızca internette gezinmek, ofis programları kullanmak veya dizi izlemek için bilgisayar arayan günlük kullanıcılar için donanımsal olarak gereğinden güçlü ve maliyetli tercihler olacaktır. Aynı şekilde, tek şarjla prizden uzak gün boyu kullanım vadeden bir "ultrabook" batarya ömrü bekliyorsanız, içlerindeki yüksek performanslı ekran kartları ve soğutma fanları enerji tüketimini artıracağı için gaming laptop pilleri beklentinizi karşılamayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur gaming laptopların soğutma teknolojisi nasıl çalışıyor?

Excalibur oyuncu bilgisayarlarında asimetrik hava kanalları, bakır ısı boruları ve çoklu fan sistemleri bulunur. Ayrıca G915 modelindeki FrostFlux gibi cihaza özel soğutma teknolojileri, ısınmayı en aza indirerek sıcak havayı gövde dışına itmeye yardımcı olur.

Aydınlatmalı klavyesi olan Casper oyun bilgisayarı var mı?

Evet, Casper Excalibur modellerinde tam set tuş takımı üzerinde farklı renklerde ayarlanabilen ve programlanabilen RGB aydınlatmalar yer alıyor.

Casper Excalibur modellerinde RAM yükseltmesi yapılabiliyor mu?

Kesinlikle. Excalibur gaming laptoplar, cihaza göre 64 GB'a kadar DDR4 veya DDR5 RAM artırımına olanak tanıyan kolay erişilebilir SODIMM yuvalarına sahip. Genellikle bir slot boş gelir, böylece sonradan donanımı artırabilirsiniz.

Excalibur bilgisayar alırken satış sonrası güvence var mı?

Tüm Excalibur gaming laptop modellerine resmi Casper güvencesi ile ulaşılabiliyor, cihazların donanımları ihtiyaçlara göre geniş bir yelpazeden özelleştirilebiliyor.