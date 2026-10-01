Casper Excalibur 27'' 300Hz Curved Monitör İncelemesi: Oyuncular ve Profesyoneller İçin Ne Sunuyor?

Casper'ın 300Hz yenileme hızı ve 1500R kavisli ekranıyla öne çıkan yeni Excalibur monitörünü, oyuncuların ve içerik üreticilerinin gözünden inceliyoruz.

Son Güncelleme: 1 Ekim 2026

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Casper Excalibur E27FVC-E 27” Curved Oyuncu Monitörü, 7.999 TL'lik erişilebilir fiyat etiketiyle rekabetçi oyunlarda hız arayanlar ve FHD çözünürlükte iş akışlarını yürütenler için 0.5ms tepki süresi ile HDR10 desteğini tek ekranda bir araya getiriyor.

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7-8 Bin TL Bütçeyle Rekabetçi Oyunlar İçin Hangi Monitörü Almalıyım?

Bütçeniz 7.999 TL civarındaysa alabileceğiniz ideal modellerden biri, CS:GO, Valorant ve Apex Legends gibi oyunlar için tasarlanan Casper Excalibur 27'' 300Hz Curved monitördür. Bu monitör, DisplayPort bağlantısıyla 300Hz yenileme hızı sunduğu için ekran yırtılmalarını önleyip oyun içindeki gecikmeleri minimuma indiriyor. Üstelik 0.5ms (MPRT) tepki süresi sayesinde, reflekslerin konuştuğu anlarda rakiplerinize karşı net bir hız avantajı sağlıyor.

Oyun ve İş İçin Curved Monitör Arayanlara Ne Öneririz?

Hem oyunların güçlü atmosferine dalmak hem de içerik üretmek isteyenler için aradığınız seçenek, 1500R kavisli tasarımıyla öne çıkan Casper Excalibur E27FVC-E modelidir. 27 inçlik kavisli geniş ekran, görüş alanınızı tamamen sararak daha sürükleyici bir deneyim yaratıyor çünkü köşelerdeki detayları bile başınızı çevirmeden yakalamanızı sağlıyor. 100% sRGB ve HDR10 destekli Fast VA paneli, video düzenleme işlerinizde zengin renk tonları ve 400 NIT parlaklık sunarak çalışma performansınızı destekliyor.

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7-8 Bin TL Bandında Göz Sağlığını Koruyan Monitör Var Mı?

Evet, 7.999 TL fiyat etiketiyle Casper Excalibur 27'' Curved monitör, donanımındaki Low Blue Light (düşük mavi ışık) filtresi ve Anti Flickering (titreşim önleyici) teknolojileriyle göz yorgunluğunu en aza indiren bir seçenektir. Bu teknolojiler sayesinde, uzun süren mesailerde veya maraton oyun seanslarında bile gözleriniz daha rahat kalıyor. AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu da ekrandaki takılmaları gidererek bu görsel konforu pekiştiriyor.

Teknik Verilerle Casper Excalibur E27FVC-E

Aşağıdaki tabloda Excalibur 27” modelinin donanım ve tasarım özelliklerini görebilirsiniz:

Özellik Detay Ekran Boyutu / Çözünürlük 27 inç FHD (1920 x 1080) Fiyat 7.999 TL Panel ve Eğim Açısı Fast VA, 1500R Kavis (Curved) Yenileme ve Tepki Süresi 300 Hz, 0.5ms MPRT Parlaklık ve HDR Desteği 400 NIT, HDR10 Bağlantı Portları 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0 Senkronizasyon NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync

Casper Excalibur 27" 300Hz Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Excalibur 27" Curved monitörün yenileme hızı her bağlantıda 300Hz mi?

Hayır, 300Hz ultra yüksek yenileme hızına yalnızca cihazın DisplayPort bağlantısı üzerinden ulaşılabiliyor. HDMI bağlantısı kullandığınız takdirde cihazın desteklediği maksimum yenileme hızı 240Hz olarak sınırlandırılıyor.

G-Sync ve FreeSync nasıl aktif edilir?

G-Sync, yalnızca DisplayPort (DP) kablosu ile bağlandığında bilgisayarın NVIDIA kontrol paneli üzerinden açılıyor. FreeSync ise HDMI kablosu bağlıyken, monitörün kendi menü ayarlarında yer alan görüntü sekmesinden "açık" konuma getirilerek kullanılabiliyor.

Excalibur E27FVC-E'nin garanti süresi ne kadar?

Cihazın standart garanti süresi, ürünü satın aldığınız fatura tarihi itibarıyla 2 yıldır. Casper ayrıca kullanıcılarına 1 saatte servis, jet servis ve turbo servis gibi çeşitli hızlı destek seçenekleri de sunuyor.

Bu monitörün ekran paneli tipi nedir?

Casper Excalibur 27'' modeli, 178x178 görüntüleme açısı sunan Fast VA panel teknolojisini kullanıyor. Bu panel teknolojisi, 4000:1 kontrast oranı ve 16.7 milyon renk skalasıyla birleşerek oyunlarda ve iş akışlarında derin siyahlar veriyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer profesyonel olarak yüksek çözünürlüklü (2K veya 4K) detaylı görsel işleme yapıyor ve devasa bir piksel yoğunluğuna ihtiyaç duyuyorsanız, Casper Excalibur E27FVC-E aradığınız monitör olmayabilir. Cihaz FHD (1920x1080) çözünürlüğe sahip olduğu için ultra yüksek netlikten ziyade, 300Hz yenileme hızı ve 0.5ms tepki süresiyle maksimum akıcılığa öncelik veren kullanıcılara hitap ediyor.