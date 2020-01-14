Asgari Ücret Artışıyla İntihar Oranları Arasındaki İlişki

Yapılan araştırmalara göre ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça intihar oranlarında da gözle görülür bir düşüşe rastlanıyor. Buna rağmen belki de gelişmiş ülkelerin bir istisnası diyebileceğimiz ABD’de, gelişmişlik seviyesine rağmen intihar oranları giderek artıyor. Hâl böyle olunca araştırmacılar da bu durumun altında yatan nedenleri araştırmaya başladılar. Gelin sonuçlara birlikte bakalım.

Popsci’nin ele alıp yayınladığı yeni bir araştırmaya göre 1990 ile 2015 yılları arasındaki verileri kontrol eden araştırma ekibi, ABD’deki her eyalette asgari ücrete yapılacak 1 dolarlık artış ile 27.550 intihar vakasının önüne geçilebileceğini fark etti.

Araştırmanın detaylarına geçmeden önce sonuçların yalnızca eğitim seviyesi lise veya liseye kadar olan kişileri kapsadığını da belirtelim. Gelin sonuçlara daha yakından bakalım.

Araştırmacılar, 1990 ile 2015 arasında 50 farklı eyalette gerçekleşen intihar vakalarını incelediler:

Araştırmacılar, intihar eylemlerinin genellikle iş kaybı, borç ya da ekonomik anlamda dara düşme gibi durumlarda artma eğiliminde olduğunu söylüyorlar. Asgari ücretteki artış gibi ekonomik müdahalelerin bu vakaları nasıl etkileyebileceğini araştıran ekip, sonuçlara ulaşmak adına ABD genelinde 50 farklı eyaletten toplanan verileri analiz etti.

Araştırma boyunca 1990 ile 2015 yılları arasında yaşanan intihar vakaları incelenirken bulunan sonuçlar ise asgari ücretteki değişimlerle karşılaştırılmış. ABD’de şu anda yasalarla belirlenen minimum saatlik ücretin 7,25 dolar seviyesinde olduğu kaydediliyor. 1990’da 36 eyalet bu oranı yakalarken 2015 yılındaysa bu sayı 21’e kadar düşmüş. Arada kalan 25 yıllık zaman dilimindeyse eyalet çapındaki asgari ücretlerde toplamda 478 değişim olduğu bildiriliyor.

Asgari ücretteki 1 dolarlık artış, intihar vakalarını %3,5 ile %6 arasında düşürüyor:

Değişiklikleri göz önünde bulunduran araştırmacılar, asgari ücretteki her 1 dolarlık artışa karşılık intihar oranlarında %3,5 ile %6 arasında değişen bir düşüş olduğunu tahmin ediyorlar. Bu sayılar, lise veya daha düşük eğitim seviyelerini kapsarken lisans veya daha üst düzey eğitime sahip kişilerde asgari ücret ile intihar vakası oranları arasında herhangi bir azalma olmadığı bildiriliyor.

Bulgular, her ne kadar ekonomik baskı azaldığında intihar oranlarında bir düşüş olduğunu gösterse de bu çalışmanın yalnızca gözlemlere dayandığını ve kesin kanıtlar sunmadığını da unutmamak gerekiyor.

İntihar, şu anda ABD’de gerçekleşen ölümler arasında büyük bir yer kaplıyor. Bu noktada yalnızca 2017 yılında 47.000 önlenebilir intihar gerçekleştiği ve bu sayıların giderek arttığı bildiriliyor. Öte yandan can sıkıcı bir diğer istatistik de gösteriyor ki ABD’de 18 ile 24 yaş arasındaki her 5 ölümden biri intihar kaynaklı olarak gerçekleşiyor.