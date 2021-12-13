Asgari Ücret İçin "Ankara"da Telaffuz Edilen Rakam Açıklandı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında merakla beklenen asgari ücret hakkında ilgi çeken bir açıklama yaptı. Selvi, Ankara’da bazı rakamların konuşulduğunu, kendisinin kulağına 4.070 TL gibi bir rakamın geldiğini söyledi.

Türk Lirası’nın haftalardır yaşadığı değer kaybının önü alınamıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, artan dövize karşı rezervlerindeki doları satarak müdahale etse de müdahale de etkisiz kalıyor. Faiz indirimi kararlarıyla ivme kazanan TL’deki düşüş, doların son olarak bugün 14,46 TL seviyesine kadar ilerlemesine neden olmuştu.

Elbette doların artışıyla birlikte her kalemde maliyet arttığından Türkiye’de pek çok ürüne haftalar boyunca %50’yi aşkın zam geldi. Bu durum, asgari ücretin güncel maliyetler karşısında tam anlamıyla erimesine neden oldu. Asgari ücret tartışmaları halen sürüyor ve üç toplantıda da sonuca varılamamışken bugün, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'den ilgi çeken bir açıklama geldi.

“Kulağıma 4.070 TL gibi bir şey geldi”:

Asgari ücretin ne kadar olacağının bugün açıklanması beklenirken gazeteci Abdülkadir Selvi, asgari ücret hakkındaki duyumlarını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın “Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız.” dediğini aktaran Bilgin, Ankara’da bazı rakamların konuşulduğunu ifade ederek “Benim kulağıma ‘4.070 TL’ gibi bir şey geldi” açıklamasını yaptı.

Asgari ücret toplantılarının dördüncüsünün ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Fakat bu tarihin en geç 16 Aralık olması bekleniyor.