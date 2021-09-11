Aşı Karşıtları, İstanbul’da Miting Düzenledi

Bugün İstanbul’da yaklaşık 2000 kişinin katıldığı bir aşı karşıtı mitingi düzenlendi. Maltepe Etkinlik Alanı’nda toplanan ‘Plandemi Büyük Buluşma Platformu’, “yalana teslim olma” ve “ya esaret, ya cesaret” gibi pankartlar taşıdı. HES kodu dahil olmak üzere hiçbir kontrolün yapılmadığı gösteride konuşma yapanlardan biri de Abdurrahman Dilipak’tı.

Tüm dünyada COVID-19’a karşı verilen savaşın en önemli cephelerinden olan aşılama çalışmaları, şimdiden milyonlarca hayat kurtardı. Aşıların daha zahmetsiz ve daha koruyucu hale gelmesi için bilim insanları hâlâ gece gündüz demeden çalışmakta. Aşılar çoğu kişi tarafından rahatlıkla kabul edilip uygulansa da dünyanın her yerinde bu uygulamaya karşı kitleler de yok değil. Karşıtların Türkiye ayağı ise kendi davalarında daha aktif hale gelerek yakın zamanda bir miting gerçekleştirdi.

Türkiye’deki aşı karşıtları, İstanbul’daki Maltepe Etkinlik Alanı’nda miting düzenledi. Neredeyse kimsenin maske takmadığı mitinge Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da katıldı. Reuters’ın aktardığına göre mitinge katılan kişi sayısı 2000 civarındaydı.

"Bill Gates'in fonladığı sıvı"

İstanbul’un Maltepe ilçesinin sahilindeki Maltepe Etkinlik Alanı’nda buluşan yaklaşık 2000 aşı karşıtı, pandemiye dair her türlü yönetmeliğe karşı protesto gerçekleştirdi. Maske kullanımı, sosyal mesafe, aşı ve benzeri her türlü önleme karşı olan grup; alınan oksijende hiçbir azalma yaratmayan maskelere karşı “maske değil nefes almak istiyoruz” pankartlarıyla alana geldi.

Birçok konuda yaptığı açıklamalarla tartışmalara sebep olan gazeteci Abdurrahman Dilipak, mitinge konuşmacı olarak katıldı. COVID-19 aşıları için "Bill Gates'in fonladığı sıvı başka bir planın parçasıdır" ifadelerini kullanan Dilipak’ın konuşmasının devamı şu şekildeydi: "Burada küresel güçlere meydan okumak için varız. Adının Covid olduğunu iddia ettiğiniz virüsün yarasadan konakçıya, oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini, hikaye gibi bize anlatıp durdunuz. PCR tanı kitleriyle insanlarda PCR'ın görmediği virüsler var mı yok mu, yazı tura atmaya başladınız. Adına SARS-COV2 dediğiniz virüsü peçete testiyle dünyaya yaydınız. Hatırlayın Çin'de sokakta giderken düşüp ölen insanları, medyada gösterilen o trajik ölümleri. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalıştılar."

"Akraba, arkadaş ziyaretleri engellendi, tokalaşmayın, sarılmayın dediler. Siz yanınızdaki arkadaşınızın elini tutun inşallah. Şimdi biz birlikteyiz. Bu oyunu bozacağız."