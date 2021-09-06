Muhafazakarlar Daha Fazla Aşı Karşıtlığı Yapıyor

Forbes, Kaiser Aile Vakfı'nın iş birliği ile aşı karşıtlığını irdeledi. Yapılan araştırmalar, eğitimsiz kişilerin, muhafazakar kesimlerin, erkeklerin ve tarım işçilerinin daha fazla aşı karşıtlığı yaptığını gösterdi. Karşıtlığın en önemli nedeni ise aşı ve hastalığa inanılmıyor oluşu.

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, son dönemlerin en çok tartışılan konularından olan aşı karşıtlığıyla ilgili bir araştırma yürüttü. İnsanların neden aşı olmamak için direndikleri üzerinde bir çalışma yapan dergi, dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Kaiser Aile Vakfı ile ortaklaşa yürütülen çalışma, insanların COVID-19'a da aşıya da şüpheyle yaklaştıklarını gözler önüne seriyor. Öyle ki böyle düşünenlerin oranı, aşı vurulmayı reddeden insanların yüzde 75'ini kapsıyor. Aşı karşıtlarının yüzde 17'si aşı şirketlerine, yüzde 12'si ise doğrudan aşının kendisine güvenmiyor. Ancak bilim insanları, koronavirüs pandemisinin aşısızların salgını olduğunu dünyanın her yerinde söylüyorlar.

Eğitim seviyesi arttıkça, aşı karşıtlığı düşüyor

Yapılan çalışmaya göre eğitim seviyesi yükseldikçe, aşı karşıtlığı azalıyor. Çalışmaya katılanlar arasında üniversite mezunu olan kişilerin yalnızca yüzde 10'u aşı olmayacağını söylüyor. Yüksek lisans ve master gibi eğitim seviyelerinde ise yüzde 7'lik bir bölüm aşı olmamakta kararlı. Öte yandan erkekler, aşı karşıtlığını kadınlardan fazla yapıyor. Araştırmaya göre erkeklerin yüzde 63'ü, kadınların ise yüzde 71'i aşı olacacağı belirtiyor.

Araştırmanın dikkat çeken hususlarından bir tanesi de yaş gruplarıyla ilgili. Araştırmaya göre 18-29 yaş grubunda olan çalışma katılımcılarının yüzde 21'i kesinlikle aşı olmayacağını söylüyor. 30-49 yaş grubuna bakıldığında ise yüzde 19'u aşılanmayı reddediyor. Öte yandan, dini inanışı ne olursa olsun kendini "muhafazakar" olarak tanımlayan kesim de aşı olmayı sıklıkla reddediyor. İş sektörlerinde bakıldığında ise tarım işçilerinin yüzde 37’si, inşaat işçilerinin yüzde 27'si, yiyecek-içecek sektörü işçilerinin yüzde 24'ü, sağlık sektörü çalışanlarının yüzde 17'si ve teknoloji sektörü işçilerinin yüzde 12'si, aşı olmak istemiyor.

Aşıyla ilgili en çok korkulan şey, yan etkiler

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 36'sı, aşının neden olabileceği yan etkilerden korkuyor. Bu neden, aşı karşıtlığının da en popüler savunma şekli. Ayrıca katılımcıların yüzde 31'i, aşıların klinik deneylerinin çok hızlı bir şekilde tamamlandığını düşünüyor. Öte yandan; aşı olmamış kişilerin yüzde 14'ü, bu aşıların ölümü engellediğine inanmıyor. Yüzde 19'luk bölüm ise aşı vurulmanın hastaneye yatıştan koruyacağına hiçbir şekilde inanmıyor. Aşı olan insanlarsa bunun tam tersini düşünüyor. Aşı olanların yüzde 98'ine göre aşı, ölüm ve hastaneye yatış için çok önemli.