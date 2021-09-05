PCR Testi Zorunluluğu Yarın Başlıyor: Alınan Tedbirler

Koronavirüs vakalarını engellemeye yönelik ve normal hayata dönüş amacıyla alınan kararlar neticesinde PCR testi uygulaması yarın başlıyor. PCR testi kapsamında, aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler seyahat edebilmek ve sosyal etkinliklere katılabilmek için negatif test gösterecek.

Covid-19 virüsünün ülkemizde de görülmesiyle birlikte neredeyse durma noktasına gelen sosyal hayat; alınan tedbirler, kısıtlamalar ve maske-mesafe kuralı ile birlikte tekrar normalleşmeye başladı. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte tekrar artış eğilimi gösteren vaka sayıları ve okulların açılacak olması ile yeni tedbirlere ihtiyaç duyuluyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine geçtiğimiz günlerde PCR testi konulu genelge göndermişti. Genelge doğrultusunda yarın başlayacak olan tedbirlerle birlikte, koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem de başlamış olacak. Bu kapsamda; aşı olmayan ya koronavirüs geçirmemiş olan kişilerden okul, sinema, tiyatroya girişlerde ve şehirlerarası toplu taşıma kullanmak istediklerinde negatif PCR test sonucu istenecek. Bu kural sadece 18 yaş üstü vatandaşlar için geçerli olacak. İşte yeni dönemde alınacak tedbirler:

PCR testi uygulamasıyla alınan tedbirler:

HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması güncellendi:

HES kodlarında kişinin hastalığı geçirip geçirmediği ve 48 saat içerisinde PCR testi olup olmadığı görülebilecek. Test sonucu risksiz olan kişilerin kodunda "Toplu etkinliklere katılabilir ve şehirlerarası ulaşım araçlarında seyahat edebilir" ifadesi yer alacak.

Eğitim personelinden de düzenli PCR testi istenecek:

Yayınlanan "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" doğrultusunda, aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarının haftada iki defa PCR testi olmaları istenecek. Tüm okullarda maske temin edilecek ve hijyen sağlanması için temizlikler sıklaştırılacak.

Servislerde oturma listesi oluşturulacak:

Servislerde koltuklara numara verilerek belirli bir oturma listesi oluşturulacak ve bu sayede servis kullanan kişilerin aynı yerlerde oturması sağlanacak.

Yolculuklarda PCR testi istenecek:

Koronavirüsle mücadelede başlatılan bu yeni dönemde şehirlerarası uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını kullanacak olan 18 yaş üstü kişilerden aşı kartı olmayanların PCR test sonucu göstermesi istenecek. 18 yaş altındakiler ise HES kodu ile seyahat edebilecek.

Konser, tiyatro, sinema için PCR şartı:

Aşısız kişilerin konser, tiyatro, sinema gibi sosyal ortamlara girmeden önce negatif PCR test sonucu göstermesi gerekecek. Tek doz aşı olup ikinci dozu yaptırmamış olan kişiler için de PCR testi şartı geçerli olacak.

Aşı olmayan işçiye PCR şartı:

Aşı olmamış işçilerden de, işverenler tarafından 6 Eylülden itibaren PCR test sonucu istenebilecek.