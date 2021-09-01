"Aşı Olmayanların Çocukları, Belediye Kreşine Giremeyecek"

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, aşı yaptırmayan vatandaşların çocuklarının belediyenin ücretsiz kreşlerine alınmayacağını duyurdu. Eleştirilmesine garanti gözüyle bakılan karar, aşı karşıtlığının önüne geçebilmek için alınmış durumda.

Tüm dünyada aşı yanlıları ile aşı karşıtlarının tartışmaları devam ederken, Türkiye'de çok tartışılacak bir karar alındı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, aşı yaptırmamış olan Bakırköylülerin çocuklarının belediye kreşlerine alınmayacağını duyurdu. Aşı karşıtlarının tepkisini toplaması aşikar olan kararla ilgili konuşan Kerimoğlu, aşının ihmal edilecek ya da karşı durulacak bir şey olmadığını belirtti.

Sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak alınan kararı duyuran Bülent Kerimoğlu, aşının yalnızca bireysel değil, toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi. Bakırköy Belediyesi olarak çocuklar için en sağlıklı koşullarda hizmet vermeye hazır olduklarını belirten Kerimoğlu, yine de yalnızca belediyenin atacağı adımlarla sağlığın korunamayacağını ifade etti.

"Bizim hazırlıklarımız tek başına yeterli olmayacak"

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; "Çocuklarımızı yarınımız, gençlerimizi ise geleceğimiz olarak görüyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak Türkiye’de nüfusa oranla çocuklara en çok kreş hizmeti veren belediyeyiz. Yeni eğitim öğretim dönemine girerken kreşlerimizde bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak çocuklarımızı en iyi seviyede, en sağlıklı ortamda hizmet vermek için hazırız. Fakat, sadece bizim bu hizmeti verirken dezenfeksiyonu yapmamız, mesafeye özen göstermemiz, çocuklarımız için her türlü hazırlığı yapmamız yetmez.

Aynı zamanda toplumda bilinen aşı karşıtlığına karşı biz de Bakırköy Belediyesi olarak, kreşlerimizde eğitim alacak çocuklarımızın anne ve babalarının mutlaka aşılı olmalarının gereğine inanıyoruz. Bu maksatla aşısı olmayan anne babaların çocuklarını ne yazık ki kreşlerimize kabul edemeyeceğiz. Değerli veliler lütfen çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı açısından aşı olmayı ihmal etmeyiniz."

İşte Bülent Kerimoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması