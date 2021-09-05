Aşılı Annelerin Sütünde Koronavirüse Özgü Antikor Oluşuyor

Gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, aşı olmuş emziren annelerin sütünde koronavirüse özgü antikorlar oluştuğu tespit edildi. Bu antikorların bebeklerin bağışıklıklarını enfeksiyonlara karşı güçlendirebileceği düşünülüyor.

COVID-19 aşılarının farklı gruplar üzerindeki etkilerine yönelik çeşitli araştırmalar yürütülüyor. Aşının farklı hastalık gruplarına ya da gebe veya emziren anneler üzerindeki etkilerine yönelik sonuçlar, aşılama çalışmalarında güven oluşturabilmek için oldukça önemli.

Aşı noktasında tereddütlerin yoğun olarak gözlemlendiği gruplardan biri de emziren anneler. Ancak yeni bir araştırma, bu tereddütü ortada kaldırabilecek önemli sonuçlar sunuyor. Florida Üniversitesi tarafından sağlık çalışanı anneler üzerinde gerçekleştirilen araştırma, aşı olan annelerin sütünde koronavirüse özgü antikorların oluştuğunu ortaya koydu. Bu sonucun hamile kadınların ve emziren annelerin aşı kararlarında pozitif rol oynayacağı düşünülüyor.

Anne sütünde ikinci dozdan sonra antikor miktarında 100 kat artış yaşandı:

Araştırmada, Aralık 2020 - Mart 2021 arasında 21 sağlık çalışanı annenin sütleri ve kanları incelendi. Aşı öncesi, ilk doz sonrası ve ikinci doz sonrası olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, bağışıklık fonksiyonunda ve enfeksiyonla mücadelede çok önemli bir rol oynayan immunoglobulin A (lgA) antikorunda 100 kat artış olduğu tespit edildi. Koronavirüs aşılamasından sonra insan sütü ve plazmasında koronavirüse özgü IgA ve IgG'nin önemli düzeyde salgılandığı tespit edildi.

Çalışmada yer alan annelerin bir kısmına BioNTech, bir kısmına ise Moderna aşısı uygulandı. Elde edilen verilere göre BioNTech aşısı olan annelerde üretilen antikor miktarı Moderna aşısı olan annelere göre daha yüksek çıktı. Ancak araştırma ekibi, bu bilginin doğrulanması için daha kapsamlı bir çalışma gerektiğini vurguladı.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr Joseph Larkin III, bebeklerin tam gelişmiş bir bağışıklık sistemi olmadan doğdukları ve aşılanmak için çok küçük oldukları için hastalıklara karşı daha savunmasız olduklarını söyledi. Ancak anne sütünün enfeksiyona karşı bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabileceğini düşündüklerini ekledi.

Anne sütündeki antikorların bebekler üzerindeki koruyucu etkisine yönelik henüz yeterli veri yok ve araştırma ekibi bu konuda herhangi bir net bilgi sunamıyor. Ancak ekip, çalışmalarının bu bilgiye erişmek için devam ettiğini belirtiyor.