YouTube’da Doğal Dille Arama Dönemi: "Ask YouTube" Özelliği Artık Mobil Uygulamaya Geliyor!

YouTube'un doğal dille soru sormayı sağlayan yapay zekâlı "Ask YouTube" arama aracı Android ve iOS mobil uygulamalarında kullanıma sunuluyor.

Google, YouTube’da arama deneyimini yapay zekâ ile kökten değiştiren "Ask YouTube" özelliğini mobil cihazlara taşıdı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İlk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinde tanıtılan ve Premium abonelerce test edilen sohbet tabanlı yeni arama aracı, web ve akıllı televizyonların ardından artık hem Android hem de iOS kullanıcılarının erişimine açılıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

"Ask YouTube" neler sunuyor?

Geleneksel anahtar kelime aramalarının ötesine geçen "Ask YouTube", kullanıcıların karmaşık taleplerini doğal bir dille ifade etmesine olanak tanıyor. Araç üzerinden kullanıcılar tek bir soru sormakla kalmayıp, gelen yanıtlara göre takip soruları yönelterek sonuçları interaktif bir formatta derinleştirebiliyor.

"Ask YouTube", yalnızca ana arama çubuğunda değil; video izleme deneyiminin her aşamasında aktif bir asistan olarak görev yapıyor. Platform, özelliği standart videoların yanı sıra Shorts ve canlı yayınları da kapsayacak şekilde genişleterek anlık yanıtlar sunmayı hedefliyor.

Özelliği mobil uygulamada kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Arama Ekranından Erişim : YouTube uygulamasını açıp arama simgesine dokunduktan sonra beliren "Ask" butonuna basarak doğrudan doğal dille sorunuzu yazabilir veya sesli komut verebilirsiniz. Sistem, yanıta uygun video kesitleriyle birlikte etkileşimli bir dönüş sağlar.

: YouTube uygulamasını açıp arama simgesine dokunduktan sonra beliren "Ask" butonuna basarak doğrudan doğal dille sorunuzu yazabilir veya sesli komut verebilirsiniz. Sistem, yanıta uygun video kesitleriyle birlikte etkileşimli bir dönüş sağlar. Video İzleme Ekranından Erişim : Bir video oynatılırken oynatıcının hemen altında, "Paylaş" ve "İndir" butonları arasında yer alan Gemini ışıltı simgeli "Ask" butonuna dokunabilirsiniz.

: Bir video oynatılırken oynatıcının hemen altında, "Paylaş" ve "İndir" butonları arasında yer alan Gemini ışıltı simgeli "Ask" butonuna dokunabilirsiniz. Bağlamsal İpuçları: Butona dokunduğunuzda üretken yapay zekâ, izlediğiniz videonun içeriğine özel "Videoyu özetle" gibi hazır komut önerileri sunar, dilerseniz alttaki metin kutusuna dilediğiniz özel soruyu yazabilirsiniz.

Şu an için web, TV ve mobil platformlarda yalnızca ABD'deki kullanıcıların erişimine açık olan bu yenilik, yakında tüm dünyada kullanıma sunulacak.