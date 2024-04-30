Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ın ne zaman iPhone ve iPad'lere geleceğini açıkladı. Oyunun App Store sayfası da açıldı.

Apple, iPhone 15 serisini tanıttığında cihazlarda AAA oyunların da oynanabileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Resident Evil 4 ve Death Stranding’in birkaç ay önce iOS’e resmen geldiğini görmüştük. Şimdi ise beklenen diğer büyük oyun Assassin’s Creed Mirage ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Ubisoft, bugün yaptığı açıklamada Assassin’s Creed Mirage’ın ne zaman iPhone’lara geleceğini duyurdu. Oyun, App Store’a eklenirken fiyatı ve hangi cihazlarda çalışacağı da açıklandı. İşte tüm bilmeniz gerekenler.

Assassin’s Creed Mirage, 6 Haziran’da iOS ve iPadOS için çıkış yapacak

Ubisoft’un açıklamasına göre Assassin’s Creed Mirage, 6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla çıkış yapacak. Oyunun Türkiye’deki App Store sayfasına baktığımızda ise beklenen tarihin 10 Haziran 2024 olduğu yazıyor. Bu da ülkeye göre farklılık gösterebileceği anlamına geliyor.

Oyun, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları için çıkış yapacak. Bunlara ek olarak belli iPad modellerinden de oynanabilecek. Hem Pro hem de Air modelleri kapsayan bu iPad’lerin M1 veya daha üst seviye bir çipe ihtiyacı var. Oyunun çalışacağı cihazlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hangi iPhone’lar Assassin’s Creed Mirage’ı oynatabilecek?

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Hangi iPad’ler Assassin’s Creed Mirage’ı oynatabilecek?

iPad Pro (6. nesil)

iPad Pro (5. nesil

iPad Pro (4. nesil)

iPad Pro (3. nesil)

iPad Air (5. nesil)

İlk 90 dakikası ücretsiz olacak

Assassin’s Creed Mirage’ın iOS versiyonunu indiren kullanıcılar, oyunun ilk 90 dakikasını ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Ancak devam etmek için uygulama içi bir satın alım yapılması gerekecek. Bu fiyatın ABD’de 49,99 dolar olduğu açıklandı.

Oyunun Türkiye’deki App Store sayfasındaki uygulama içi satın alımlar bölümünde yer alan fiyatları yukarıdan görebilirsiniz. Ön siparişe açılan yapıma ulaşmak için ise buradaki bağlantıya basmanız yeterli.

Assassin’s Creed Mirage, Ekim 2023’te PC, PlayStation ve Xbox için çıkış yapmıştı. Yapım, Valhalla’dan tanıdığımız karakter Basim Ibn Ishaq’ı merkezine alıyordu.