Ubisoft, şu ana kadar "Red" kod adıyla bilinen yeni Assassin's Creed oyunun ismini açıkladı. Ayrıca ilk fragmanın bu hafta geleceği de duyuruldu.

Ubisoft, bugün Assassin’s Creed serisinin hayranlarını çok heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Şirket, şimdiye adar Assassin’s Creed Codename Red kod adıyla bilinen oyunun isminin ne olacağını açıkladı.

Yeni Assassin’s Creed oyunu, “Assassin’s Creed Shadows” olarak adlandırılacak. Oyundan ilk görüntüleri de bu hafta göreceğiz.

15 Mayıs’ta fragman geliyor

Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows’un ilk fragmanını 15 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19.00’da yayımlayacağını duyurdu. Bu sinematik fragman, oyuncuları seriden alıştıklarından çok farklı bir ortama götürecek yapıma ilk bakışı atmamızı sağlayacak.

Oyunda Japonya’ya gideceğiz

Assassin’s Creed Shadows hakkında detaylar çok az olsa da birkaç şey biliyoruz. Oyun, bizi feodal Japonya dönemlerine götürerek daha önce pek görmediğimiz bir ortamda geçecek. Daha önce paylaşılan posterde elinde bıçak tutarken görebildiğimiz yepyeni bir karakteri göreceğiz. Yine iki oynanabilir karakter olma ihtimali var. Sızıntılar, birinin samuray diğerinin ise shinobi (ninja) olabileceğini söylüyordu.

Oyunun PS5, PS4, Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapması bekleniyor. Ancak bazı söylentiler PS4’e gelmeyebileceği yönünde. Bu konu hakkında şu an bir şey söylemek mümkün değil. Oyunun Kasım ayında çıkacağına dair söylentiler dolaşsa da çıkış tarihi de belli değil. Fragmanın çıkışıyla bu konuda bir bilgi edinebiliriz.