Assassin’s Creed Shadows, PlayStation Store’da Ubisoft tarihinin en yüksek ilk gün satış rakamlarına ulaştı.

Assassin’s Creed Shadows, dijitalde fırtına gibi esti. PlayStation Store’da öyle bir çıkış yaptı ki, Ubisoft’un bugüne kadarki en iyi ilk gün satış rekorunu kırdı.

Ubisoft’un yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows, dijital satış tarafında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Oyun, PlayStation Store üzerinde Ubisoft tarihinin en iyi çıkış gününe ulaşarak rekor kırdı.

Playstation'da en çok satan Ubisoft oyunu oldu

Ubisoft’un Japonya’da geçen yeni Assassin’s Creed oyunu, şirketin PlayStation Store’da bugüne kadar yayımladığı oyunlar arasında en yüksek ilk gün satışına ulaşan yapım oldu. Video Games Chronicle (VGC) tarafından paylaşılan verilerle ortaya kondu.

Yapılan açıklamalara göre Assassin’s Creed Shadows, seride şimdiye kadarki en iyi ikinci çıkışı gerçekleştirdi. Listenin ilk sırasında ise 2020 yılında, pandemi döneminde piyasaya sürülen Assassin’s Creed Valhalla yer aldı.

Ubisoft’un dijital satışlarında artış yaşandığı, oyun fiyatlarının ise önceki yıllara kıyasla yükseldiği biliniyor. Buna rağmen Assassin’s Creed Shadows’un ulaştığı satış rakamları, oyunun çıkış döneminde yoğun ilgi gördüğünü gösterdi. Satış performansı, Ubisoft’un PlayStation Store’daki dijital gelirini önemli ölçüde yukarı taşıdı. Oyunun genel başarısına ilişkin daha net veriler ise ilerleyen süreçte ortaya çıkacak.