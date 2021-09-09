Antik Çağ'ın en önemli kentlerinden biri olarak bilinen Çanakkale'deki Assos Antik Kenti'nde demirden yapılmış pala ve ahşap şekillendirmek için kullanılan bir balta ortaya çıktı.

Bildiğiniz üzere Çanakkale'nin Behramkale Köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Kenti, antik çağda bir liman kenti görevi görmekle birlikte arkeolojik açıdan ülkemizin en zengin bölgelerinden biri.

Yaklaşık 40 yıldır kazı çalışmaları yürütülen bu bölgede Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan liderliğinde yeni keşifler yapıldı. Arslan ve ekibi, Bizans dönemine ait demir bir bıçak, balta ve Bizanslıların yemek yaparken kullandığı bazı mutfak eşyalarını buldu.

Pala ve balta, 7'inci yüzyıla ait

Şu anda kazı yapılan bölgede eski dönemlerde konutlar olduğunu bu yüzden de toprağın altında kalan kalıntıların çoğunlukla gündelik hayata ait olduğunu belirten Arslan, "Kap kacakların yanında yine o dönemde kullanılan araç gereçler var. Bunlar delme, kesme ve ayrıca üretimle ilgili atölyeler. Bu Bizans dönemi yapılarında, geçmiş yıllarda bunu gördük, çok fazla sayıda küçük objeler, aletler var. Bunlar kesme, delme aletleri" ifadelerini kullandı.

Demir bıçağın ve baltanın Bizanslıların spor yapmak için kullandığı bölge olan Gymnasium'dan çıkardıklarını anlatan Arslan, buluntularla ilgili şu detayları verdi; "Her iki alet de demirden yapılmış olmasına rağmen biçimlerini iyi bir şekilde koruyarak bugüne gelmeleri açısından oldukça önemli. O dönemdeki üretimde kullanılan alet ve araçların ne tür olduğu konusunda bize önemli bilgiler sunuyor. Konut alanlarında rastladığımız buluntuların tamamı doğal olarak kentin terk edildiği 7'nci yüzyılda Bizans dönemine ait objelerdir. Bunların günümüzden 1300 yıl öncesinde kullanılan araç gereç, kap kacakların olduğunu görebiliriz."