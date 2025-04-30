Aston Martin, DBX serisine 727 beygir gücündeki yeni modeli DBX S’i ekledi. Yeni Aston Martin DBX S, artırılan motor gücü, karbon fiber gövde parçaları ile dikkat çekiyor.

Aston Martin, 727 beygir gücündeki yeni SUV modeli DBX S’i tanıttı. Yeni DBX S, hem güç hem de tasarım anlamında serinin en dikkat çeken üyesi oldu.

Aston Martin, DBX serisinin en yeni üyesi olan DBX S’i duyurdu. 4.0 litrelik çift turbo V8 motorla gelen model, 727 beygir gücüne ulaşarak önceki versiyonlardan ayrılıyor.

Yeni DBX S'in özellikleri

0’dan 100 km/s hıza 3.1 saniyede çıkan araç, maksimumda 310 km/s hıza kadar çıkıyor. Aston Martin, şanzıman geçişlerini yeniden ayarlayarak daha sportif bir sürüş sunduğunu açıkladı. Yeni modelde dört tekerlekten çekiş sistemi aynı şekilde korunurken süspansiyon tarafında da geçtiğimiz yıl yapılan güncellemelerle devam edildi.

Karbon seramik fren diskleri, sertleşen direksiyon sistemi ve farklı sürüş modları gibi teknik detaylar da araca eklendi. İç mekânda yalnızca ufak dokunuşlara gidildiği belirtilirken, dışarıda ise yenilenen panjur ve egzoz tasarımı gibi değişiklikler dikkat çekti.

Ağırlığı düşürmek için magnezyum jantlar, karbon fiber tavan ve bazı ek parçalar kullanılmış. Bu değişimlerle birlikte aracın toplam ağırlığı yaklaşık 50 kg aşağı çekildi. Ancak bu hafifletme parçalarının tamamı opsiyonel olarak listelendi.

Aston Martin henüz fiyat etiketini açıklamadı ama önceki modeller baz alındığında DBX S’in başlangıç fiyatının 300.000 dolar civarında olacağı yönünde yorumlar yapıldı. Markanın paylaştığı bilgiye göre teslimatlar, 2025 sonbaharında başlayacak.