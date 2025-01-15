Aston Martin, Vantage Roadster isimli üstü açılabilen yeni spor otomobilini tanıttı. Araç, çift turbolu V8 motor başta olmak üzere birçok dikkat çeken özelliğe sahip.

Lüks otomobilleriyle tanıdığımız İngiliz otomobil markası Aston Martin, Vantage ismini verdiği modelini geçen yıl bizlerle buluşturmuştu. Şimdi ise şirket, Vantage Roadster ismini verdiği yepyeni bir versiyon tanıttı.

Şirketin en küçük spor otomobili olarak nitelendirebileceğimiz Vantage Roadster, tasarımından teknik özelliklerine kadar hayran kalacağınız üstü açılabilir bir model olarak geliyor.

Karşınızda 2025 Aston Martin Vantage Roadster

21 inç jantlar ve LED farlar ile donatılan araç, coupe versiyonuna benzer bir tasarımla oluşturulmuş. Bunu yaparken de aracın yapısal sertliği çok kaybedilmemiş ve aracın ağırlığı kontrol altında tutulmuş. Öyle ki diğer versiyondan yalnızca 59 kg daha ağır.

Vantage Roadster, tahmin edebileceğiniz gibi çok güçlü bir otomobil. Öyle ki 656 beygir gücü 800 Nm tork gücü üretebilen 4 litrelik çift turbolu V8 motordan güç alıyor. Bunlar, 8 ileri otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş. Şirketin açıklamalarına göre 100 km/sa’te 3,6 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 325 km/sa olarak açıklandı.

Fren sistemi de oldukça dikkat çekici. Aston Martin tarafından paylaşılan bilgilere göre araçta, 15,8 inçlik ön ve 14,2 inçlik arka çelik fren sistemi var. Ayrıca 16,1 inçlik ve 14,2 inçlik ön ve arka karbon seramik de sunulacak.

İç mekânının da oldukça havalı olduğunu görebiliyoruz. 10,25 inçlik dokunmatik ekrana sahip orta konsolun uçağı andıran bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca araçta 11 hoparlörlü 390 watt’lık bir ses sistemi yer aldığını da belirtelim.

Şirketin açıklamalarına göre Vantage Roadster’ın teslimatları bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.