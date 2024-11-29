Uzay şartları göz önünde bulundurulduğunda, astronotların günlük egzersizleri hayati önem taşıyor. Nasıl mı?

Hayatımıza uygulasak da uygulamasak da sağlıklı bir yaşam sürdürmek için egzersiz yapmanın önemini hepimiz biliyoruz.

Uzun vadede genel sağlığımız ve yaşam süremiz üzerinde etkileri yadsınamaz ancak “Birkaç gün hareketsiz kalsam bir şey olmaz ya.” diyebiliyoruz. Astronotlar ise bunu yapamıyor. Düzenli egzersiz yapmak ZORUNDALAR.

Dünya’daki egzersiz ile uzaydaki aynı değil.

Dünya’da her hareket ettiğimizde yer çekimi, vücudumuzdaki kaslara ve kemiklere karşı direnç oluşturuyor. Yani farkında olmadan bile egzersiz yapıyoruz. Bu şekilde vücudumuz daha güçlü kalıyor.

Ancak uzaydaki mikro yer çekimi düşünüldüğünde işler değişiyor. Kemikler ve kaslar, astronotların vücut ağırlığını desteklemiyor. Hatta kardiyovasküler sistem bile tembelleşiyor çünkü kalp, yer çekimine karşı koymak ve kan pompalamak için Dünya’da olduğu kadar çalışmak zorunda kalmıyor.

Astronotlar uzaydayken egzersiz yapmazsa kemik yoğunlukları, kas kütleleri ve kardiyovasküler sağlıkları zayıflıyor.

Sıkı bir egzersiz programına rağmen astronotlar, uzayda geçirdikleri 1 ayda kemik yoğunluğunun ortalama %1'ini kaybediyorlar. Dünya'da ise ortalama bir insan yılda kemik yoğunluğunun %1'ini kaybediyor.

Astronotlar uzayda ne kadar uzun zaman geçirirse, vücutları üzerindeki etkileri de o kadar önemli oluyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) birkaç ay yaşayan ve çalışan astronotlar özellikle etkileniyor ve uzun süreli bir görevdelerse günde yaklaşık iki saat egzersiz yapmaları gerekiyor.

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