Astronotlar, uzayda geçirdikleri süre boyunca dünyadan çok farklı deneyimlere imza atıyorlar. Bunlardan biri de beslenmeleri. Mesela ekmek yiyemiyorlar. Peki neden?

Yer çekimi olmayan bir ortamda yaşayan astronotların tüm günlük rutinleri etkileniyor. Bunlar su içmekten tutun yemek yemeye kadar birçok temel ihtiyacı kapsıyor.

Bu yüzden bazı yemeklerden kaçınmaları ve sadece belirlenen şeyleri yemeleri gerekiyor. Ekmek kadar temel bir besini yiyememelerinin ardındaki sebebi açıklayalım.

Astronotlar uzayda her istediğini yiyemiyor.

Kampa gider gibi, astronotlar da uzaya giderken onlara kalacakları süre boyunca yetecek miktarda yemeği yanlarında götürüyorlar. Ancak tabii öyle kafalarına göre her istedikleri şeyi götüremiyorlar. Zaten buzdolabı bile yok…

Bunun yerine beslenme uzmanları, astronotların beslenmesini takip etmek için yiyeceklerini belirliyor ve vitamin ile minerallerin dengeli olmasını sağlıyor.

Sofraların vazgeçilmezi ekmeği yiyemiyorlar.

Uzay istasyonunun temiz olması çok önemli. Ekmeğin kırıntılı bir yapıya sahip olduğunu düşündüğümüzde pek de orası için uygun değil.

Bunun da ötesinde, düşük yer çekimi yüzünden kırıntılar, astronotların soluduğu havaya yayılarak hem ekipmanlarını etkileyebilir hem de soluk borularına kaçabilir.

Tabii bir de ekmeğin raf ömrünün kısa olması var. Tüm bu nedenlerden, en iyi karbonhidrat kaynaklarından ekmek, uzay için sınıfta kalıyor.

Astronotların uzaydayken yiyemediği diğer gıdalar:

Bisküvi

Kraker

Patates kızartması

Cips

Tuz

Karabiber

Dondurma

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