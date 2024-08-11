Astronotların giydiği kıyafetler, görünüş itibarıyla oldukça ilginçtir. Bu kıyafetler genellikle beyaz ve turuncudur ve astronotları, uzayın zararlı koşullarına karşı korur. Peki astronot kıyafetleri bu koruyuculuğu nasıl sağlar?

Uzay hepimizin bildiği gibi çeşitli tehlikelerle doludur. Kozmik ışınların yanında çeşitli mikroorganizma ve mantarlar, bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Peki giydikleri kıyafetler, astronotları korumayı nasıl başarır?

Astronotlar, uzay kıyafetlerinin içine havalandırma ve soğutma işlevi gören bir tulum giyerler.

Elastik malzemelerden üretilen bu tulum, tıpkı ince borulardan oluşan bir ağ gibidir. Bu boruların içinden gelen su, astronotların uzay görevi esnasında vücut sıcaklığının dengelenmesine destek olur.

Astronot kıyafetleri, farklı parçalardan oluşur. Gövdenin üst kısmını kaplayan bölüm, dayanıklı ve sert bir malzeme olan cam elyaftan üretilir. Cam elyaf, camla güçlendirilmiş bir plastiktir.

Kolları ve bacakları koruyan kısımlar, bu sert gövdeye bağlanır. Uzay kıyafetlerinin esnek kısımları ise farklı malzemelerden üretilen çok sayıda katmandan oluşur.

Bu katmanların her birinin farklı işlevleri vardır.

Örneğin en dış katman, üç farklı özellikli malzemenin birleşiminden üretilir. Hatta bunlardan biri, kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan bir malzeme türüdür. Diğer ikisi ise su geçirmez ve yanmaya dayanıklıdır.

En dış koruyucu katmanın altındaki 7 farklı katman, astronotları sıcaklık değişimlerine karşı ve yüksek hızda hareket eden küçük parçacıkların zararlı etkilerinden korur.

Uzayda hava olmadığı için insan vücudunda, normal atmosfer koşullarında sıvı hâlde bulunan bazı maddelerin, gaz hâline dönüşmesini engellemek için dış basıncın uygun değerde tutulması gerekir.

Bu sebeple uzay kıyafetlerinde, oksijenle basınçlandırılmış bir katman da bulunur.

Bu sistemde kullanılan oksijen aynı zamanda astronotların nefes alabilmesine olanak sağlar. Uzay kıyafetlerinde kullanılan kasklar, astronotlar için hem yeterli görüş imkanı sağlamalı hem de koruma görevini tam anlamıyla yerine getirmelidir.

Bu nedenle kaskların vizörleri, astronotları Güneş’ten gelen ışınların ve yüksek hızda hareket eden parçacıkların zararlı etkilerinden korumak için polikarbonattan üretilir. Ayrıca altın parçacıklarından oluşan ince bir tabakayla da kaplanır.

Özetle astronotların giydiği kıyafetler, uzay koşullarında rahatlıkla hareket edebilmeleri ve aynı zamanda uzayın zararlı koşullarından korunmaları için itina ile üretilir ve kullanıma sunulur.

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