Uzay araçlarının, uzay ortamında nasıl yön değiştirebildiğini hiç düşünmüş müydünüz? Daha doğrusu bu araçlar, nasıl bir mekanizmaya sahipler de istedikleri yöne gidebiliyorlar?

Uzay araçları hepimizin bildiği gibi uzaydaki bir noktaya gitmek ya da uzaydaki belirli yörüngede belirli görevleri yerine getirmek için tasarlanmış araçlardır.

Gelin onların hareket kabiliyetlerini inceleyelim.

Esasen roket yakıtının yanması sonucu oluşan gaz dışarı atılırken, uzay aracını ters yönde iter.

Ayrıca dengeli bir şekilde hareket eden uzay aracının hızının artması, azalması veya yön değiştirmesi için genellikle uzay aracına yerleştirilen küçük itki sistemleri veya dönen çarklar kullanılır.

Uzay mekiklerinin büyük oranda arka ve ön bölümlerine yerleştirilen küçük itki sayesinde uzay aracı dönebilir ya da yön değiştirebilir. Hareket kontrol sistemleri de ana motordan farklı olarak tek yönlü ve daha kuvvetli bir itiş sağlar.

Öte yandan birçok uyduda ve Hubble Uzay Teleskobu’nda ise dönen çarklar kullanılır.

Bu çarklar, uzay aracının çok hassas dönüş yapması gerektiği durumlarda kullanılır ve uzay aracının yalnızca kendi etrafında dönmesini sağlar.

Bu sistemde açısal momentumun korunumu ilkesinden faydalanılır ve çarklar, belirli bir yönde döndüğünde uzay aracı sistemin toplam açısal momentumu sabit kalacak şekilde tepki verir. Bu çarkların dönmesi için gerekli olan enerji de güneş panellerinden sağlanır.

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