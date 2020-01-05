LG, CES 2020'de Göstereceği Ekranları Duyurdu

Akıllı telefon tarafında son dönemlerde zor zamanlar yaşayan LG, ev teknolojileri tarafında gücünü göstermeye devam ediyor. Şirket, CES 2020’de göstereceği ekranları yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Güney Koreli teknoloji firması LG, geçtiğimiz seneki CES’te (Tüketici Elektroniği Fuarı) katlanabilir OLED TV R modeliyle, fuara gelen katılımcıları etkilemeyi başarmıştı. Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada bu sene düzenlenecek olan CES’te yeni OLED ekranlarını tanıtacağını duyurdu.

LG ve CES 2020

Şirketin duyurduğu ekranlar arasından en çok ilgi çeken, uçakların duvarlarını kaplayacak şekilde tasarlanmış yeni nesil OLED’lerdi. LG’ye göre yeni OLED’ler, “kapalı kabinlerin dar alanlarında insanların daha geniş hissetmesini sağlayacak”

Bunun haricinde Güney Koreli teknoloji şirketi, %40 şeffaflığa sahip olacağını söylediği yeni 55 inç Full HD Transparent OLED ekranını duyurdu. Şirket, bu ekranların kabinlerde bölme olarak kullanılabileceğini söyledi. Bir diğer ürün her iki tarafından da bükülebilen 65 inç Ultra HD Bendable OLED ekran. Ayrıca bir de 13,3 inç Plastic OLED tablet bulunuyor. Şirket; plastik, şeffaf ve katlanabilir OLED’lerin arabalarda ve ofislerde kullanımının gösterileceğini de aktardı.

Ev teknolojilerine bakıldığında LG’nin, ultra ince “duvar kağıdı” OLED’lerinde yeni güncellemelere gittiği görülüyor. Şirket, 11.2 kanallı ses sistemi desteği olan yeni 88 inç 8K Cinematic Sound OLED ekranını yayınlayacak. Bunlara ek olarak şirket, 65 inç UHD Roll-Down OLED ekranını duyurdu. Bu ekran, bir projektör ekranı gibi aşağı doğru katlanabilecek. Şirketin fuarda göstereceği bir diğer ekran da 48 inç OLED TV olacak.

Güney Koreli şirketin Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtacağı ekranlar bunlardı. Ancak bu ürünlerden hangilerinin, ne zaman ticari olarak satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Fuarda bu konu hakkında çok daha detaylı bilgiler açıklanabilir.