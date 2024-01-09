ASUS, CES 2024'te tanıttığı ürünlere bir yenisini daha ekledi. AirVision M1 isimli yeni ürün, Apple Vision Pro'yu hedef alan bir karma gerçeklik gözlüğü.

Bugün ABD’nin Las Vegas şehrinde kapılarını ziyaretçilerine açan CES 2024 (Tüketici Elektroniği Fuarı), teknoloji devlerinin en yeni duyurularına ev sahipliği yapıyor. Bilgisayardan telefonlara kadar birçok yeni ürününü bizlerle buluşturan ASUS da bunlardan biri.

Şirket, şimdi de giyilebilir bir ürünü bizlerle buluşturdu. AirVision M1 isimli bu ürün, tahmin edebileceğiniz gibi bir artırılmış gerçeklik gözlüğü.

AirVision M1,1080p mikro OLED ekranla geliyor

AirVision M1, telefonunuza veya bilgisayarınıza bağlanarak kendi ekranı üzerinden içerikleri gözünüzün önüne getirecek. Cihaz, 57 derecelik görüş alanına sahip 1080p çözünürlükte dikkat çekici bir mikro OLED ekranla geliyor.

ASUS’un yeni gözlüğü, DisplayPort üzerinden içerikleri gözlüğe aktarmak için kablolu bağlantı kullanıyor. Kablolu olmasının sevilip sevilmeyeceği tartışma konusu. Yerleşik hoparlörleri de bünyesinde bulunduran AirVision 1’da bazı ilginç özellikler de var.

Bunlardan biri sol tarafındaki dokunmatik bölüm. Kullanıcılar, bu kısım sayesinde ekranı keyiflerine göre ayarlayabilecek. Ayrıca gözünüzün önündeki sanal ekranı belli bir yere sabitleyebiliyorsunuz. Bu da istediğiniz yöne ekranda bozulmalar olmadan bakma özgürlüğü tanıyor. İki veya daha fazla ekranın gözlük üzerinden kullanılabileceğini de ekleyelim. ASUS, hareket ettiğinizde Motion Sync özelliği sayesinde daha düzgün geçişler ve daha az gecikmenin yaşanacağını da ekliyor.

ASUS'un yeni gözlüğü Apple rakibi olacak

Şirketin paylaştığı görüntülere baktığımızda gözlüğün küçük olduğunu ancak benzerleri gibi surat da garip durduğunu görebiliyoruz. Yani Meta’nın Rayban gözlükleri kadar iyi görünmüyor. ASUS'un, AirVision M1'in fiyatı ve ne zaman çıkacağı gibi konularda detay paylaşmadığını da ekleyelim.

Apple ürünlerini andıran bir isme sahip AirVision M1, Apple’ın bu yıl tanıttığı Vision Pro cihazına rakip olarak gelecek. CES 2024’te diğer şirketlerden de bu tarz hamleler görmüştük. Sony de geçtiğimiz saatlerde kendi gözlüğünü duyurmuştu.

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