Sony, Apple'ın çok şey beklediği Vision Pro'yla rekabet edecek yüksek teknoloji bir karma gerçeklik başlığını duyurdu.

Sony, CES 2024 etkinliğinde yeni genişletilmiş gerçeklik başlığının geliştirilme aşamasında olduğunu duyurdu. Bu başlık ile birlikte kullanıcılar, üç boyutlu modeller düzenlemelerine ve şekillendirmelerine imkan veren "uzamsal içerik oluşturma" sistemini kullanabilecek. Bu başlıkla birlikte özel kontrolcüler de tüketicilerin kullanımına sunulacak.

Sony'nin karma gerçeklik başlığı için paylaşılan video

Iron Man filmlerinde baş karakterimiz olan Tony Stark, genişletilmiş gerçeklik gözlükleri takıyor ve bu gözlükler sayesinde hologramik yapılar üzerinde çalışıyordu. Sony'nin amacı da aslında profesyonellerin bu gözlüklerle çalışmalar yapabilmelerini sağlamak.

Bunun için de başlıkta Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemciden ve 4K OLED ekranlardan destek alınacak. Şirketin CEO'su Kenichiro Yoshida, bu yeni başlığın hedefinde profesyoneller olduğunu ve kullanıcıların sanal nesneleri fiziksel alanlara yerleştirebilmesini sağladığını ifade etti.

CES 2024'te gösterilen demoda kullanıcılar, başlık ve yüzük ile birlikte sanal nesneleri manipüle edebiliyor. Başlığın ön kısmının hareketleri ile kullanıcılar sanal ile gerçek dünya arasında geçiş yapabiliyor. Sony'nin işleme teknolojisi sayesinde, 3 boyutlu nesnelerin dokuları ve insanların yüz ifadeleri gerçek zamanlı olarak, yüksek çözünürlüklü ve gerçekçi şekilde işleniyor ve dijital ortama aktarılıyor.

Iron Man sahnesi gibi, ama değil gibi de

Sony daha önce de bu alanda çeşitli teknolojiler tanıtmıştı. Genel olarak gerçek mekanlar ile dijital teknolojileri bir araya getirmeyi amaçlayan Sony, böylece daha niş bir alanda liderliği ele geçirmeyi de amaçlıyor. Bu tür teknolojiler sayesinde üretime geçmeden önce prototipleme yapmak mümkün olabiliyor. Sistemin yılın sonlarında piyasada olacağı açıklansa da fiyatı konusunda bir bilgi bulunmuyor.