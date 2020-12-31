ASUS, "Adolbook13 2021" olarak isimlendirdiği yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Metal gradyan renkli dizüstü bilgisayar, sahip olduğu güncel donanım özellikleriyle yüksek performans sunuyor. JD üzerinden satışa çıkan modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi.

Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, düzenlediği bir etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. "Adolbook13 2021" olarak isimlendirilen bu dizüstü bilgisayar, şirketin geçtiğimiz yıl duyurduğu, dünyanın ilk metal gradyan renkli dizüstü bilgisayarı Adolbook14'ün yeni bir versiyonu. Etkileyici özelliklere sahip dizüstü bilgisayar fiyatıyla da memnun edecek türden.

ASUS Adolbook13 2021, 11. nesil Intel Core i5 1135G7 işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü 16 GB LPDDR4X RAM ile destekleyen şirket, 512 GB M.2 SSD ile de yüksek hız sunuyor. "Cicada" olarak isimlendirilen bir fan sistemine sahip olan dizüstü bilgisayar, soğutma yetenekleriyle de performans kaybı yaşatmıyor.

Karşınızda ASUS Adolbook13 2021

ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarı, 13,3 inç büyüklüğünde FHD çözünürlük sunan bir ekrana sahip. sRGB renk gamının yüzde 100'üne sahip olan bu ekranın en büyük dezavantajı, ekran gövde oranının yüzde 88 olması. Ancak bu dezavantajlı durum, dizüstü bilgisayarın sadece 13,9 mm kalınlığa sahip olmasıyla önemsiz bir hale gelebilir. Ayrıca ASUS Adolbook13 2021, sadece 1.19 kilogram.

ASUS Adolbook13 2021'in bağlantı seçenekleri de oldukça zengin. 3,5 mm kulaklık girişine sahip dizüstü bilgisayarda SD kart girişi, USB 3.1, USB 2.0 ve USB Type-C bağlantı portları ile HDMI girişi de bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Harman Kardon marka stereo hoparlörlere sahip olan dizüstü bilgisayar, 50 Wh'lik bataryası ile kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak gibi görünüyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan ASUS Adolbook13 2021, 765 dolar (yaklaşık 5.640 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek. JD isimli e-ticaret platformu üzerinden satışa sunulmuş olan dizüstü bilgisayar, ilerleyen süreçte çeşitli ülke pazarlarında erişilebilir olacak.