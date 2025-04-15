ASUS, dünyanın ilk tansiyon ve EKG ölçümü yapan akıllı bilekliği VivoWatch 6 AERO’yu tanıttı.

Günümüzdeki birçok akıllı saat, sağlık özellikleri ve spor takibi işlevleriyle geliyordu. Ancak akıllı bilekliklerde bazı temel özellikler yer alsa da akıllı saatler kadar gelişmiş özellikler göremiyorduk. ASUS’un yeni bilekliği VivoWatch 6 AERO bunu tersine çevirecek gibi görünüyor.

VivoWatch 6 AERO, sağlık ve spor takibi konusunda dünyada ilke imza atan bir akıllı bileklik olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında diğer özellikleri de cidden dikkat çekici.

Dünyanın tansiyon ve EKG ölçümü yapabilen ilk akıllı bilekliği VivoWatch 6 AERO’yla tanışın

VivoWatch 6 AERO, piyasada gördüğümüz diğer akıllı bilekliklere benzer bir tasarımla geliyor. 1,1 inç boyutunda AMOLED ekranı var. Bataryası ise 135 mAh olarak açıklandı. Bu bataryayla normal modda 5 gün, güç tasarrufu modunda ise 7 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. 5 ATM suya dayanıklılıkla geldiğini de ekleyelim.

Gelelim en dikkat çeken kısımlarına. ASUS VivoWatch 6 AERO, tansiyon ve EKG ölçümü özelliklerine sahip. Bu da onu dünyada bir ilk yapıyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar spor takibinin yanı sıra sağlıklarını da kapsamlı bir şekilde takip edebiliyorlar.

Android 10 ve iOS 13 üzeri cihazlarla uyumlu akıllı bileklikte ayrıca PPG, GPS gibi sensörler de var. Tüm sensörleri sayesinde SpO2, kalp atış hızı, adım, kalori ve hatta uyku kalitesini ölçebiliyor. Gerçekten bir akıllı saat gibi çalışıyor diyebiliriz. ASUS Health AI 5.0 algoritması, yapay zekânın gerçek zamanlı olarak sağlık verilerini toplayıp analiz etmesini ve sonuçlar çıkarmasını sağlıyor.

ASUS’un VivoWatch 6 AERO modeli hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Henüz ne kadar fiyata satılacağı bilinmiyor. Sadece gri ve siyah renklerle geleceği aktarılmış. Ne zaman çıkacağı ve hangi pazarlarda sunulacağı da belirsiz.