ASUS, 2025 model dizüstü bilgisayar modellerini Türkiye'de ön siparişe açtı. En üst düzey özelliklerle donatılan dizüstü bilgisayarlar, fiyatlarıyla oldukça can sıkıcı olacaklar gibi görünüyor.

ASUS, Türkiye'deki hayranlarını hem sevindirecek hem hüsrana uğratacak bir işe imza attı. Şirket, ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 ile ROG Strix G16 (2025) ve G18 dizüstü bilgisayar modellerini Türkiye'de ön siparişe açtı. Etkileyici özelliklerle donatılan dizüstü bilgisayarlar, ne yazık ki oldukça pahalılar.

ASUS Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 serisinin 2 model olarak satışa sunulduğunu görüyoruz. Bu modeller "G835LW-SA130-Gaming" ve "G835LX-SA153-Gaming" olarak isimlendiriliyorlar. Ancak henüz piyasaya sürülmeyen modeller de bulunuyor.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 serisi neler sunuyor?

ASUS'un Türkiye'deki yepyeni ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 bilgisayarları, Intel Core Ultra 9 275HX işlemciden güç alıyorlar. G835LW-SA130-Gaming ile G835LW-SA019X modellerinde NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU, G835LX-SA153-Gaming modelinde ise NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU görüyoruz. Her 3 modelde de mini LED teknolojisine sahip olan 2.5K çözünürlüklü 18 inç ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar, 240 Hz tazeleme oranı ve NVIDIA G-Sync teknolojisini destekliyorlar.

G835LW-SA130-Gaming ile G835LW-SA019X modellerinde 32 GB DDR5 RAM bulunurken G835LW-SA019X, 16 GB RAM ile destekleniyor. Ayrıca her 3 modelde de yapay zekâ uygulamaları için 13TOPS kapasite sunuluyor. Dizüstü bilgisayarların ağırlıkları ise 3,30 kilogram olarak açıklandı.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 Türkiye fiyatları:

Versiyon Fiyatı G835LW-SA130-Gaming 193.999 TL G835LX-SA153-Gaming 249.999 TL G835LW-SA019X Açıklanmadı

ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 modelleriyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

ASUS ROG Strix G16-G18 (2025) serisi neler sunuyor?

ASUS, resmî internet sitesinde bu serinin tek bir modelini ön siparişe açmış durumda. Bu model, "G815LW-S9131-Gaming" olarak isimlendiriliyor ve 2.5K çözünürlüğünde 18 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU'nun bulunduğu dizüstü bilgisayar, Intel Core Ultra 9 275HX işlemciden güç alıyor ve 32GB DDR5 RAM ile destekleniyor.

ASUS ROG Strix G18 (2025) G815LW-S9131-Gaming dizüstü bilgisayarın Türkiye fiyatı, 169.999 TL karşılığında satın alınabiliyor. Bu dizüstü bilgisayar ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlarımız buradaki bağlantıyı kullanabilirler.