Atatürk'e ve Dini Değerlere Hakaret Eden Sosyal Medya Yayıncısı Tutuklandı!

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İzmir'de Atatürk ve dini değerlere hakaret eden sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İzmir'de sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, Atatürk'e ve dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Kartal Bulut Doğan, ifadesinde bu açıklamaları alkol etkisi altında yaptığını belirtti.

İzmir'de sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, dini değerlere, Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Atatürk'e ve dini değerlere hakaret etti

kartal bulut doğan tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğan hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Doğan, kararın çıkmasının ardından dün polis ekipleri tarafından ikamet adresinde tespit edilerek gözaltına alındı. Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan'ın yaptığı bir yayında Atatürk ve annesi hakkında söylediği ifadeler kamuoyunda tepki topladı. Emniyetteki ifadesinde, paylaşımlarının alkol etkisiyle gerçekleştiğini ifade eden Doğan, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürecinin devam ettiği ve yetkililerin dosya üzerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.
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