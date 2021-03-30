Motor ustası Murat Çetin, kullanılamaz hale gelmiş atık parçalardan devasa metal heykeller ortaya çıkarıyor. Hayal gücü ile yeteneği bir araya getiren heykeller, sıfır atık projelerinde sergileniyor.

Düzce'de sanayide motor ustası olarak çalışan 47 yaşındaki Murat Çetin için biraz hayal gücü ile biraz yeteneği bir araya getirdiğinizde en işe yaramaz gibi görünen “şeylerin” bile birer sanat eserine dönüştürülebileceğini kanıtlamış biri desek yeridir.

Aslen makine teknikeri olan ve uzun yıllar ilaç sektöründe çalışan Çetin, günümüzden 12 yıl önce ise tanıştığı motor ustası vasıtası ile bu alana yönelmiş ve yaklaşık 5 yıl önce de araçlardan sökülen ve atık duruma gelen buji, cıvata, kayış, zincir, amortisör, motor kapağı ve mekanik parçaları biriktirerek küçük motosiklet, tank, asker, baykuş, fotoğraf makinesi gibi metal figürler haline getirmiş.

Zaman geçtikçe eline daha büyük parçalar da gelmeye başlayan Çetin, yaklaşık 1000 parçadan oluşan, 190 santimetre uzunluğa 250 kilogram ağırlığa sahip bir savaş robotu heykeli tasarladı. Atık durumda yeni parçalar elde etmesiyle biri “rock yıldızı” iki devasa metal heykel daha yapan Çetin, söz konusu çalışmaları ile kamu kurumlarının da dikkatini çekerek heykellerinin kentteki "sıfır atık" projelerinde sergilenmesi adına davet aldığını belirtiyor.

Murat Çetin, bugüne kadar 350 adet küçük, 3 adet de devasa metal heykel tasarlamış durumda ve koleksiyonuna yenilerini eklemek için parça biriktirmeye devam ediyor. Murat Çetin’in tüm metal figür ve heykel projelerini incelemek için buraya tıklayarak Instagram hesabına ulaşabilirsiniz.